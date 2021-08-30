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понедельник, 30 августа 2021 13:56

Британка нашла на чердаке письма с информацией о Голодоморе

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Британка нашла на чердаке письма с информацией о Голодоморе
Британка нашла письма от мужчины, который работал в Украине в начале 1930-х годов. Фото: "Укрінформ"

В Музей Голодомора передали подшивку писем британского инженера Джерри Бермана.

В начале 1930-х он работал в Станице Луганской Луганской области. Иностранец стал свидетелем Голодомора 1932-1933 годов. Описывал действительность в письмах к братьям, сестре и другу в ЮАР, США и Великобритании, передает "Укрінформ".

Берман писал о карточной системе обеспечения питания, дефиците пищи, дороговизне продуктов и низких зарплатах. При этом положение иностранных специалистов приравнивалось к партийной номенклатуре. Для них действовали собственная система магазинов и закрытые столовые.

"Нежелательно носить с собой хлеб более однодневной нормы. Целая буханка хлеба, которую вы можете получить, возможно, на несколько дней, повлечет то, что все прохожие будут останавливаться и смотреть на вас. Это черный хлеб. Могу сказать, что моя жизнь была бы в большой опасности, если бы меня заметили хотя бы одним ломтиком белого хлеба. Такого здесь не видели с 1928 года. Здесь, где выращивают пшеницу", - писал инженер.

"С каждым месяцем становится все хуже. Поэтому в этом месяце я получаю карточки на четырех рабочих. Одну карточку надо разделить между четырьмя работниками и их семьями. То есть каждый получает "ничего"! Здесь мы все работаем только ради хлеба. Ничего другого мы не получаем, кроме нескольких рублей", - говорится в письмах.

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Британка Алисон Маршал нашла письма на чердаке. Ее дед Мейер Фортес был другом Бермана. Находку она передала в Музей Голодомора. Там ее планируют экспонировать.

В Музее Голодомора в Киеве создали аудиогид на 33 языках мира. Это рекорд Украины. Международный проект "Аудиогид для каждого" Национальный музей Голодомора-геноцида запустил в июле 2019-го. Предусматривал перевод текста обзорной экскурсии на 33 языках мира для размещения информации на аудиогид.

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