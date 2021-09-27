Богдан Хмельницкий подписал договор с поляками

В июле 1651 года под Берестечком закончилась величайшая битва освободительной войны. Хмельницкий был вынужден принять дискриминирующий мир. Картина Артура Орльонова

Между Богданом Хмельницким и поляками 28 сентября 1651-го заключен Белоцерковский мир. Историки называют договор "унизительным".

В июле под Берестечком закончилась величайшая битва Освободительной войны 1648-1654 годов. Бой состоялся между Войском Запорожским под командованием Богдана Хмельницкого и крымско-татарским войском Исляма III Герая с одной стороны с польской армией Яна ІІ Казимира.

После поражения в битве под Берестечком запорожцы были вынуждены пойти на уступки. "Пункты снаряжения и успокоения Войска его королевской милости Запорожского" - такой договор подписали между правительством Речи Посполитой и Войском Запорожским в Белой Церкви 28 сентября.

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По договору, количество реестровых казаков уменьшалось вдвое - до 20 тыс. Гетьману подчинялась только небольшая территория Киевского воеводства, ему запретили иметь какие-либо отношения с другими государствами, в частности со своим союзником Крымским ханством. Для Гетманщины это было унизительное соглашение, ведь они теряля всю независимость, а Украина осталась под властью Польши.

В мае 1652 года Хмельницкой аннулировал документ и провел мобилизацию войска. Приготовился к дальнейшей войне с Польшей.

В Чигирине после апоплексического удара 6 августа 1657-го умер гетман Богдан Хмельницкий. Чувствуя приближение смерти, он в апреле созвал совет старшин и с его согласия завещал гетманскую булаву самому младшему сыну - Юрась. В первые дни июля самочувствие Богдана Хмельницкого ухудшилось, а в конце месяца у него произошло кровоизлияние в мозг. Его разбил паралич и он потерял дар речи. В воскресенье 2 сентября после траурных речей покрытый красной китайкой гроб вынесли и двинулись на Субботовской путь. Хмельницкого похоронили в построенной им за два года до того Ильинской церкви.