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вторник, 19 января 2021 18:01

Без ныряния в проруби - как отмечали Крещение 1917 года
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Опубликовали фото Водокрещи на Волыни "под австрийцами"
Фото: bildarchivaustria.atpages / istpravda.com.ua
Опубликовали фото Водокрещи на Волыни "под австрийцами"
Опубликовали фото Водокрещи на Волыни "под австрийцами"
Опубликовали фото Водокрещи на Волыни "под австрийцами"
Опубликовали фото Водокрещи на Волыни "под австрийцами"

Показали, как украинцы во Владимире-Волынском 1917 года отмечали православное Крещение. Фотографии сделал штатный военный фотограф австро-венгерской армии. Праздник отмечали по григорианскому календарю - 6 января.

Фотографии сохраняются в альбомах военной пресс-службы того времени и оцифрованные Австрийской национальной библиотекой. Их публикует "Историческая Правда".

С августа 1915-го по конец 1918 года западная Волынь находилась под контролем австро-венгерской армии. Во время боев за край отступающие россияне эвакуировали из Владимира-Волынского все учреждения и многих жителей, в том числе священников. Поэтому военные должны были найти и привезти в город православного священника. Рядом с ним на фото присутствует и католический ксендз.

На фото видно, что после освящения воды люди не ныряли в нее, но пили и умывались.

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19 января отмечают Крещение или Богоявление - один из древнейших христианских праздников. Этим праздником заканчивается Рождественско-новогодний цикл. В Украине Крещение имеет свои обычаи и традиции.

Крещение Господне начинают праздновать накануне вечером, 18 января. В этот вечер люди проводят Крещенский сочельник, который также называют голодным Сочельником. В этот день принято поститься и готовить последнюю по времени праздников кутью. К слову, это единственный постный день, а потом до самого Великого поста можно будет есть все.

Существует множество традиций, обрядов и запретов, связанных с этим днем. Например, что 18 и 19 января вся вода приобретает целебные свойства. По верованиям, она может исцелять, заряжать положительной энергией и лишать негатива. Поэтому на Крещение принято святить воду.

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