Без ныряния в проруби - как отмечали Крещение 1917 года

Фото: bildarchivaustria.atpages / istpravda.com.ua

Показали, как украинцы во Владимире-Волынском 1917 года отмечали православное Крещение. Фотографии сделал штатный военный фотограф австро-венгерской армии. Праздник отмечали по григорианскому календарю - 6 января.

Фотографии сохраняются в альбомах военной пресс-службы того времени и оцифрованные Австрийской национальной библиотекой. Их публикует "Историческая Правда".

С августа 1915-го по конец 1918 года западная Волынь находилась под контролем австро-венгерской армии. Во время боев за край отступающие россияне эвакуировали из Владимира-Волынского все учреждения и многих жителей, в том числе священников. Поэтому военные должны были найти и привезти в город православного священника. Рядом с ним на фото присутствует и католический ксендз.

На фото видно, что после освящения воды люди не ныряли в нее, но пили и умывались.

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19 января отмечают Крещение или Богоявление - один из древнейших христианских праздников. Этим праздником заканчивается Рождественско-новогодний цикл. В Украине Крещение имеет свои обычаи и традиции. Крещение Господне начинают праздновать накануне вечером, 18 января. В этот вечер люди проводят Крещенский сочельник, который также называют голодным Сочельником. В этот день принято поститься и готовить последнюю по времени праздников кутью. К слову, это единственный постный день, а потом до самого Великого поста можно будет есть все. Существует множество традиций, обрядов и запретов, связанных с этим днем. Например, что 18 и 19 января вся вода приобретает целебные свойства. По верованиям, она может исцелять, заряжать положительной энергией и лишать негатива. Поэтому на Крещение принято святить воду.