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вторник, 19 января 2021 08:10

Крещение или Богоявление: что нужно и чего нельзя делать 19 января

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Крещение или Богоявление: что нужно и чего нельзя делать 19 января
Святую воду нельзя набирать в грязную посуду и нельзя хранить в пластике. Фото: Олег Баган

19 января отмечают Крещение или Богоявление - один из древнейших христианских праздников. Этим праздником заканчивается Рождественско-новогодний цикл. В Украине Крещение имеет свои обычаи и традиции.

Крещение Господне начинают праздновать накануне вечером, 18 января. В этот вечер люди проводят Крещенский сочельник, который также называют голодным Сочельником. В этот день принято поститься и готовить последнюю по времени праздников кутью. К слову, это единственный постный день, а потом до самого Великого поста можно будет есть все.

Существует множество традиций, обрядов и запретов, связанных с этим днем. Например, что 18 и 19 января вся вода приобретает целебные свойства. По верованиям, она может исцелять, заряжать положительной энергией и лишать негатива. Поэтому на Крещение принято святить воду и погружаться в проруби.

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Люди, которые планируют купание на Крещение, по традиции заранее идут к реке или другому водоему и прорубывают лед. Как правило, в форме креста. После того, как священник освящает воду, читая над ней молитвы, люди набирают и пьют ее, купаются. Священник опускает в специальную прорубь крест, тем самым освящает воду. Прорубь называется Иордан, а вода в ней – великая Агиаса, что означает великая святыня.

Нельзя нырять в прорубь не помолившись. В храме нужно прочитать Тропарь. А потом перед тем, как погрузиться в воду, перекреститься, произнести "Во имя Отца и Сына и Святого Духа" – и только потом нырять.

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Святую воду нельзя набирать в грязную посуду и нельзя хранить в пластике. Святить воду на Крещение можно не только у реки, но и в церкви. Традиционно люди ходят в церковь утром 19 января и набирают воду из церковного колодца. Чтобы быть красивыми и румяными, женщины обязательно мылись святой водой. Чтобы несчастья обходили семью стороной, иорданской водой сбрызгивают дом.

Нельзя тяжело работать на Крещение. Запрещается: вязать, шить, убирать, а особенно строгий запрет касается стирки. Согласно приметам, нельзя стирать, чтобы не осквернить воду. Вода в реке становится освященной и избавляется от нечисти, а стиркой можно все испортить. Этот день следует посвятить очищению души от грехов. Нельзя ругаться, сплетничать, клеветать и жаловаться. Также на Крещение нельзя устраивать бурные застолья и пышные гуляния, крещенский пост считается очень строгим. На Крещение нельзя давать деньги в долг. Лучше ничего не выносить из дома и не раздавать. Иначе весь год будете жить в бедности.

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В ПЦУ заявили, что омовение в проруби на Крещение не приводит к духовному очищению и не освобождает от грехов. Ни одного церковного предписания для свершения такого действа нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения.

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19
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