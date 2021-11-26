Беглец-принц забыл в порту 14 повозок с сокровищами

Принц Жуан всю свою семью, членов двора, государственный архив и казну тайно вывез в Бразилию. Фото: The Yorck Project

Французская армия императора Наполеона 28 ноября 1807-го захватила столицу Королевства Португалии Лиссабон. Город сдался без единого выстрела.

Война четвертой коалиции (1806-1807) завершилась победой императора Франции Наполеона. Португалия неофициально поддерживала Великобританию. Принц-регент Жуан, правивший от имени своей душевнобольной матери-королевы Марии I, отказался присоединиться к континентальной блокаде Британии. Поэтому Наполеон стремился наказать португальцев, уничтожить их флот и оккупировать страну.

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19 ноября французское войско ворвалось в Португалию и двинулось в направлении Лиссабона. Правительство Жуана не смогло мобилизовать португальские регулярные войска или даже собрать национальное ополчение для защиты страны. Полторы тысячи французских солдат без пушек и кавалерии за день взяли Лиссабон. Город сдался без единого выстрела.

Принц Жуан всю свою семью, членов двора, государственный архив и казну тайно вывез на 15 военных и 20 транспортных кораблей в Бразилию. Отъезд проходил так поспешно, что беглецы забыли 14 повозок с сокровищами в порту.

Идея построить Триумфальную арку в Париже появилась в 1806 г. после нескольких громких побед Наполеона. Но окончательно ее построили и открыли только 29 июля 1836 года. Высота Триумфальной Арки составляет 50 метров, ширина – 45 метров. Само сооружение имеет один центральный проход, а с южной и северной стороны по одному узкому отверстию. На стенах арки выгравированы названия 128 сражений, выигранных республиканской и императорской армией, а также имена 658 французских военачальников.