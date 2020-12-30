Архив опубликовал уникальную коллекцию рождественских открыток и поздравлений ОУН-УПА

Фото: avr.org.ua

Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом Службы безопасности Украины выложили в сеть 40 рождественских открыток и документов о праздновании Рождества в Украинской повстанческой армии.

В рождественские дни повстанцы разворачивали масштабную информационную работу среди населения, о чем свидетельствуют сохранившиеся обращения с призывом продолжать борьбу, тематические открытки, установки, передает "Историческая Правда".

"Подпольщики готовили для своих членов инструкции о подготовке к Рождеству. В одном из таких предписаний, например, советовали усилить противоалкогольную акцию во время праздников и позаботиться о коляде, в которой могли бы принять участие все: от молодежи до пожилых людей. Коляда была не только действом, но и возможностью пополнить боевой фонд армии, - рассказал координатор э-архива Денис Пасечник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надеюсь на самое важное - чтобы мой труд сделала людей немного добрее"

В онлайн-подборку, кроме кустарных рождественских открыток и инструкций, вошли праздничные приветствия к украинским семьям, обращение Романа Шухевича к командирам и бойцам УПА, поздравления с Рождеством Христовым от уездного провода Службы безопасности ОУН, сборники колядок.

С полной коллекцией можно ознакомиться по ссылке.

Недавно Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом Службы безопасности Украины выложили в сеть 47 работ украинского художника и графика, члена ОУН-УПА Нила Хасевича - "Бей-Зота". Коллекция произведений включает портреты лидеров и деятелей ОУН и УПА, печати и штампы, бофоны - билеты на боевые фонды ОУН и УПА, которые выполняли функцию повстанческих денег, облигаций, квитанций. Также книжные знаки, открытки-афиши, шаржи и даже колхозную серию и серию работ "Волынь в борьбе"