Среди макулатуры обнаружили рукописи старинных украинских песен

Историк Александр Алферов вместе с женой обнаружил старинные рукописные записи украинских народных песен, календарно-обрядовой поэзии, легенд и загадок в макулатуре с Черниговщины. Все это назвал удивительной этнографической находкой.
"Среди различных газет - 180 листков этнографических материалов собранных в Прилуках и окрестностях между 1923 и 1928 годами. А именно записи песен гайдамацких, казацких, чумацких, рекрутско-солдатских, свадебных, погребальных, революционных, песен о любви, щедривок, колядок, веснянок, гадальных, колыбельных, бурлацких, пьяницких. Кроме того, легенды, пословицы, загадки, записи игр, нелепицы, частушки ", - рассказал Александр Алферов в Facebook.
Он добавил, что материалы собрали ученики Прилуцкого педагогического техникума, о чем свидетельствуют подписи. Среди тех, кто рассказывал им о народном творчестве, были и люди в возрасте 90 лет - то есть, родились в 1-й половине XIX в.
"Некоторые песни времен русских царей Николая I и Александра I. Некоторые имеют очень архаичные строки о богатырях, есть фрагмент из песни про Байду. Легенды о названиях сел, а одна о змеином вале, который тянется из Переяслава.", - пишет историк.
Например, в записях можно увидеть историческую колыбельная песню.
"Ішла вдова долиною
З маленькою дитиною
Стріли її татари
Тай усі три, три почали.
Один каже: "щей дитину"
Третій каже: "Нащо вдову.
Худо вдові на світі жить"
Кое-какие записи содержат и саркастическое творчество советских времен. Сейчас все листочки планируют вычитать и расшифровать, а затем, возможно, подготовят небольшой сборник.
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Недавно Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом Службы безопасности Украины выложили в сеть 47 работ украинского художника и графика, члена ОУН-УПА Нила Хасевича - "Бей-Зота".
Коллекция произведений включает портреты лидеров и деятелей ОУН и УПА, печати и штампы, бофоны - билеты на боевые фонды ОУН и УПА, которые выполняли функцию повстанческих денег, облигаций, квитанций. Также книжные знаки, открытки-афиши, шаржи и даже колхозную серию и серию работ "Волынь в борьбе".
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