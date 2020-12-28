Среди макулатуры обнаружили рукописи старинных украинских песен

Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov/

Историк Александр Алферов вместе с женой обнаружил старинные рукописные записи украинских народных песен, календарно-обрядовой поэзии, легенд и загадок в макулатуре с Черниговщины. Все это назвал удивительной этнографической находкой.

"Среди различных газет - 180 листков этнографических материалов собранных в Прилуках и окрестностях между 1923 и 1928 годами. А именно записи песен гайдамацких, казацких, чумацких, рекрутско-солдатских, свадебных, погребальных, революционных, песен о любви, щедривок, колядок, веснянок, гадальных, колыбельных, бурлацких, пьяницких. Кроме того, легенды, пословицы, загадки, записи игр, нелепицы, частушки ", - рассказал Александр Алферов в Facebook.

Он добавил, что материалы собрали ученики Прилуцкого педагогического техникума, о чем свидетельствуют подписи. Среди тех, кто рассказывал им о народном творчестве, были и люди в возрасте 90 лет - то есть, родились в 1-й половине XIX в.

"Некоторые песни времен русских царей Николая I и Александра I. Некоторые имеют очень архаичные строки о богатырях, есть фрагмент из песни про Байду. Легенды о названиях сел, а одна о змеином вале, который тянется из Переяслава.", - пишет историк.

Например, в записях можно увидеть историческую колыбельная песню.

"Ішла вдова долиною

З маленькою дитиною

Стріли її татари

Тай усі три, три почали.

Один каже: "щей дитину"

Третій каже: "Нащо вдову.

Худо вдові на світі жить"

Кое-какие записи содержат и саркастическое творчество советских времен. Сейчас все листочки планируют вычитать и расшифровать, а затем, возможно, подготовят небольшой сборник.

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