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среда, 23 декабря 2020 16:31

Показывал настоящую жизнь в СССР - архив опубликовал работы украинского повстанца-графика
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Дереворит "22 января - День украинской государственности"
Фото: avr.org.ua
Дереворит "Громадою обух сталіть та добре вигостріть сокиру"
Дереворит "Повстанцы в наступлении"
Дереворит "Сотника Алексея Громадюка"
Дереворит Бофон "300 карбованцев"

Центр исследований освободительного движения совместно с Архивом Службы безопасности Украины выложили в сеть 47 работ украинского художника и графика, члена ОУН-УПА Нила Хасевича - "Бей-Зота".

Коллекция произведений включает портреты лидеров и деятелей ОУН и УПА, печати и штампы, бофоны - билеты на боевые фонды ОУН и УПА, которые выполняли функцию повстанческих денег, облигаций, квитанций. Также книжные знаки, открытки-афиши, шаржи и даже колхозную серию и серию работ "Волынь в борьбе", сообщает в Facebook Электронный архив Украинского освободительного движения.

В 30-х годах работы графика Хасевича выставлялись в престижных художественных салонах от Львова до Лос-Анджелеса. При его жизни состоялось 35 выставок. Несмотря на международное признание Нил Хасевич в 1943-м году идет в подполье, где в условиях укрытий и преследований становится главным графическим дизайнером УПА.

Оцифрованные в высоком качестве графические рисунки и деревориты Бэй-Зота можно просмотреть по ссылке.

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Нил Хасевич родился 25 ноября 1905 года в селе Дюксин Костопольского уезда (теперь Костопольского района Ровенской области) в семье диакона и псаломщика местной церкви Антона Ивановича и Федории Алексеевны Хасевичей.

Когда Хасевичу было 14 лет в его жизни произошло трагическое событие - на железнодорожном переезде телега, на которой они с мамой ехали в гимназию, попала под поезд. Мать погибла, а сын, потеряв левую ногу, на всю жизнь остался калекой. В этой трагедии хорошо проявился характер Хасевича, который, хотя был еще подростком, не опустил рук, а умея вырезать из дерева, сам изготовил себе протез и упорно шел к цели - получить образование. Получил аттестат в Ровенской гимназии.

В ОУН вступил до Второй мировой войны. С ее началом имел выбор - зарабатывать на жизнь искусством или помогать собственному народу. Выбрал второе. Стал членом Львовского союза работников украинского изобразительного искусства и сотрудничал с газетой "Волынь", организованной в Ровно писателем Уласом Самчуком. Впоследствии руководил типографиями повстанцев, готовил иллюстрации к журналам УПА "Украинский перец" и "Хрен", оформлял пропагандистские издания и карикатуры. Разрабатывал проекты флагов, печатей и боевых наград повстанцев. Наиболее славился дереворитами - гравюрами по дереву. Его военные и послевоенные работы вышли в США и Канаде в альбомах "Волынь в борьбе" и "Графика в бункерах УПА".

Гравюры мастера попали в руки иностранных дипломатов. Они разоблачали деятельность немецкой и советской власти в Украине. Именно поэтому в СССР вышел приказ во что бы то ни стало прекратить его деятельность. Операцию по ликвидации Хасевича возглавил капитан КГБ Борис Стекляр.

Нил Хасевич погиб в бою с чекистами 4 марта 1952-го в убежище возле поселка Суховцы Ровенской области.

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