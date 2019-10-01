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вторник, 01 октября 2019 13:55

Архив начал принимать на хранение компьютерные игры

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Архив начал принимать на хранение компьютерные игры
Компьютерные игры сохранят в национальном архиве фото- и аудиодокументов Австралии для будущих поколений Фото: wikipedia

В Национальном архиве фото и аудиодокументов Австралии будут хранить видео игры. Пока планируют организовать фонд игр, созданных только в стране.

Сам архив хранит современное медиа. Желает, чтобы его могли увидеть и услышать будущие поколения. Так они смогут изучить и понять повседневность и культуру конца XX - начала XXI в., сообщают на официальном сайте архива.

Среди первых видеоигр, которые войдут в фонды учреждения будут:

The Hobbit (1982) - текстовая приключенческая игра по мотивам одноименного фэнтези романа Джона Рональда Руэла Толкина;

Halloween Harry (1985) - аркада об охоте за привидениями;

Shadowrun (1993) - ролевая игра в стиле киберпанка, созданная на основе одноименной настольной игры;

L.A. Noire (2011) - неонуарний детектив. Игрок должен проводить расследования и раскрывать преступления;

Submerged (2015) - постапокалиптическая игра в основе которой исследование таинственного архипелага на маленьком плоту;

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Hollow Knight (2017) - платформер о приключениях рыцаря в таинственном королевстве насекомых;

Florence (2018) - интерактивная история жизни девушки Флоренс;

Espire 1: VR Operative (2019) - динамичный шутер. Первая игра в Австрилии, в которую можно поиграть в шлеме виртуальной реальности.

В архиве будут представлены оцифрованные версии игр и вспомогательные материалы: рекламные изображения, саундтреки, артбуки, литература, коллекционные издания. Все, что поможет воссоздать историю. Конечно, работники ожидают трудностей, но когда указанные игры попадают в учреждение - они произведут методику хранения и будут добавлять новые на регулярной основе.

Виртуальная реальность может вылечить детей-аутистов от их фобий. 25% аутистов имеют страхи. Британские ученые из Университета Ньюкасла вместе со специалистами по технологиям Third Eye NeuroTech создали виртуальные среды. Их назвали "голубая комната". Находясь в ней, не нужно использовать очки виртуальной реальности. Благодаря контроллеру нужно перемещается в пространстве по сценарию и бороться с определенными фобиями.

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