Археологи установили, где древнейшее начали готовить макароны

В Китае нашли древнейшую лапшу. Фото: djurenko.com

Экспедиция Пекинского института геологии и геофизики нашла в пойме реки Янцзы в илистых отложениях на глубине более 3 м глиняную миску с окаменелой лапшой.

Блюдо напоминает спагетти длиной до полуметра, сообщает znaj.ua.

Находке 4000 лет, она почти на две тысячи лет старше известных упоминаний о макаронных изделиях в Китае и гораздо древнее появления подобных продуктов в Европе или на Ближнем Востоке.

Изучение ДНК, которая сохранилась в лапше, показала, что основой для изготовления продукта была мука из двух местных видов проса.

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К этому моменту наиболее раннее упоминание о лапше было найдено в книге почти 2000-летней давности. Написана эта книга была во времена китайской династии Восточная Хань.

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