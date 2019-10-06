Археологи рассказали, что нужно делать с раскопками в центре Львова

Археологи предлагают два варианта выхода. Фото: "Галнет"

Археологи заявили о необходимости сохранить объекты, которые обнаружили на месте фонтана "Одуванчик" во Львове.

Директор "спасительной археологической службы" Олег Осаульчук рассказал о двух вариантах обустройства площади.

"Музеефикация фундаментов костела и обустройством вокруг экспозиционного пространства. Для этого нужно провести полноценные научные исследования на большей территории, чем было сделано в этом году. Такие раскопки, очевидно, будут продолжаться не один год и потребует соответствующего финансирования. Трассировка фундаментов найденного костела при мощении площади во время реконструкции. Для этого информации, которую получили археологи во время исследований этого года вполне достаточно", - сообщил он.

Варианты обсуждали на расширенном заседании консультативного совета при управлении охраны исторической среды Львовского горсовета.

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"Коротко о принятых решениях: открытые фундаменты костела законсервировать до наступления холодов, проработать проект общественного пространства, который охватит большую территорию, стены храма ознакуваты визуально в мощении, установить миниатюрный макет костела информации о храме и окружения, забрать киоски. Фонтан имеет право там быть, но не рекомендовать восстановление "Свитезянки" или "Одуванчика", - написала глава управления Лилия Онищенко.

Стены, раскопанные сегодня во время реконструкции львовского фонтана "Кульбаба" принадлежат древнему храму Воздвижения Честного Креста. Костел построили напротив Галицких ворот города в 1530-х, а разобрали в конце XVIII в. вместе с городскими укреплениями. Площадь Галицкая, где обнаружили стены, исторически сформировалась на территории части бывшего Галицкого пригорода Львова, что когда-то сходился с городскими укреплениями с южной стороны. В древности здесь располагалось поселение "Под стражей". 2 поля с этим названием напротив Галицких ворот упоминаются в королевском эдикте еще в 1386-м.