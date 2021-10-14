Археологи раскрыли секрет прочности старого бетона

Исследователи рассказали о древнем бетоне на примере гробницы. Фото: Pexels

Группа ученых из Массачусетского технологического института в США объяснила прочность древнего бетона.

Они исследовали древнеримскую гробницу Цецилии Метеллы возрастом 2 тыс. лет. Она имеет вид круглой башни из больших камней вулканического происхождения, которые поддерживает бетон. При строительстве использовали материалы застывшего лавового потока, сообщают исследователи.

Ученые установили, что при строительстве гробницы использовали тефру - отложения материала, выброшенного в воздух вулканом. В камнях было много лейцита - это минерал магматического происхождения, богатый калием.

Грунтовые воды омывали стены башни, растворяли лейцит и выделяли калий в раствор. В современном бетоне большое количество калия привело бы к образованию микротрещин и разрушению конструкции. Но в этом случае гробница не разрушилось.

Авторы изучили раствор и установили, что бетон менялся неравномерно. Растворенный калий в разных местах по-разному менял структуру соединений. Эти области стали крепче.

Для прочности конструкции важнейшей была область, где бетон соединялся с камнем. Сегодня в бетоне идут химические реакции между щелочными компонентами и кремнеземом, который есть в составе песка. В результате получаются гели, которые расширяют и дестабилизируют конструкцию.

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В древнем бетоне в результате реакции появляются нанокристаллические структуры. Они повышают прочность.

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