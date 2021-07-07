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среда, 07 июля 2021 14:13

Археологи обнаружили остатки поселения, которому более 2 тыс. лет

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Археологи обнаружили остатки поселения, которому более 2 тыс. лет
Археологи собрали образцы орнаментированной и расписанной керамики Фото: thehindu.com

Во время археологических раскопок в индийской деревне Дургадеви обнаружили развитое поселений, существовавшее от 4 до 2 тыс. лет назад.

Поселение располагалось в долине рек Сона и Бурахабаланг. Его окружала высокая стена. Поселение погибло, но почему именно, ученым установить не удалось, пишет издание The Hindu.

Археологические находки указали на то, что жители овладели совершенным по тем временам сельским хозяйством, строили даже оросительные каналы. Дополнительно занимались одомашниванием животных и рыболовством, позже - торговлей.

Также специалистам удалось обнаружить фундамент одного из домов. Здание имело круглую форму, пол из красной глины. Рядом просматривались остатки керамической и медной посуды, украшенные черными и красными орнаментами, наконечники стрел, браслеты, терракотовые серьги и ожерелья.

Исследователи предполагают, что город мог принадлежать цивилизации, проживавшей в регионе Одиши. Упоминания о ней присутствуют в "Махабхарате".

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Ученые установили, что алкогольные пиры помогли индейцам Уари расширить свое влияние на территории Перу. На это указали археологические находки.

Империя Уари возникла в 600 годах н. э. со столицей в одноименном городе. Археологи находили в долине Аякучо несколько десятков поселений культуры с каменными домами, земледельческими террасами и оросительными системами. В VII-VIII вв. империя начала расширяться - быстро и без крупных войн захватила почти все горное Перу.

Исследование древней пивоварни и сосудов показали ученым, что власть использовала алкогольные пиры для того, чтобы добиться лояльности и преданности от провинциальных элит.

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Дата
07
июля

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