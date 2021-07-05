Как индейцы в древности расширяли свои территории

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 639
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1269
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1944
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 963
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3564
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5832
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 441
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 3213
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1125
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 621
Фото
Все фото
16
3
8
13
3
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
На Донбассе освободили два города
На Донбассе освободили два города
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
Видео
Все видео
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2160
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 171
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1053
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2421
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 558
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
понедельник, 05 июля 2021 15:51

Как индейцы в древности расширяли свои территории

  Комментировать
Как индейцы в древности расширяли свои территории
Керамический сосуд Уари в виде человеческой головы Фото: wikipedia

Ученые установили, что алкогольные пиры помогли индейцам Уари расширить свое влияние на территории Перу. На это указали археологические находки.

Империя Уари возникла в 600 годах н. э. со столицей в одноименном городе. Археологи находили в долине Аякучо несколько десятков поселений культуры с каменными домами, земледельческими террасами и оросительными системами. В VII-VIII вв. империя начала расширяться - быстро и без крупных войн захватила почти все горное Перу, информирует N+1.

Недавно ученые нашли пивоварню представителей культуры в городе Сьерра-Баул. Ее построили около 650 года, а действовала до 1000-го. Занимала 400 кв. м, имела отдельные помещения для измельчения и приготовления кукурузы, варки сусла, брожения и хранения, а также комнаты для употребления самого напитка. В центральном внутреннем дворике здания нашли богато украшенные узорами и изображениями богов керамические сосуды. Некоторые из них могли вмещать от 150 л до 300 л напитка. А одна из самых необычных групп сосудов изготовлена в виде человеческих щиколоток и стоп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру

Исследование пивоварни и сосудов показали ученым, что власть использовала алкогольные пиры для того, чтобы добиться лояльности и преданности от провинциальных элит. Различные сосуды использовались для различных этапов алкогольного пира, когда тосты произносились во славу различных божеств.

Роль таких праздников для поддержания чувства принадлежности провинциальных деятелей к главной элите имела решающее значение в политике Уари. Ученые также добавили, что элиты не только варили пиво для общественных мероприятий, но и строили большие пивоварни в самих провинциальных городах.

В марте 2021 года в перуанском регионе Ламбаеке археологи обнаружили фреску, изображающую бога-паука. Ей около 3,2 тыс. лет.

Фреску увидели на стене древнего святилища для церемоний. По мнению ученых, его построили представители вымершей доколумбовой культуры купизник, жившие на территории тихоокеанского побережья современного Перу. Особенностями их архитектуры были глинобитные здания, своеобразная керамика и религиозные символы. Бога-паука нарисовали с помощью красной охры, а также желтой, серой и белой красок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как индейцы в древности расширяли свои территории». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

Киевский митрополит подписал унию с католиками

Начали арестовывать украинских националистов

На Донбассе освободили два города

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 27822
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 10395
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 9108
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 7101
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 6291
История
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
16
 Просмотров: 3465
На Донбассе хотят запретить украинскую государственную символику
На Донбассе хотят запретить украинскую государственную символику Просмотров: 450
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
3
 Просмотров: 252
Киевский митрополит подписал унию с католиками
Киевский митрополит подписал унию с католиками
 Просмотров: 225
Нардепы хотят вернуть Шухевичу и Бандере звание Героя Украины
Нардепы хотят вернуть Шухевичу и Бандере звание Героя Украины 1 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
5
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
2
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
2
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
1
Британская телеведущая оскорбила форму сборной Украины
1
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
Голосов: 149
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть