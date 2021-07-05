Как индейцы в древности расширяли свои территории

Керамический сосуд Уари в виде человеческой головы Фото: wikipedia

Ученые установили, что алкогольные пиры помогли индейцам Уари расширить свое влияние на территории Перу. На это указали археологические находки.

Империя Уари возникла в 600 годах н. э. со столицей в одноименном городе. Археологи находили в долине Аякучо несколько десятков поселений культуры с каменными домами, земледельческими террасами и оросительными системами. В VII-VIII вв. империя начала расширяться - быстро и без крупных войн захватила почти все горное Перу, информирует N+1.

Недавно ученые нашли пивоварню представителей культуры в городе Сьерра-Баул. Ее построили около 650 года, а действовала до 1000-го. Занимала 400 кв. м, имела отдельные помещения для измельчения и приготовления кукурузы, варки сусла, брожения и хранения, а также комнаты для употребления самого напитка. В центральном внутреннем дворике здания нашли богато украшенные узорами и изображениями богов керамические сосуды. Некоторые из них могли вмещать от 150 л до 300 л напитка. А одна из самых необычных групп сосудов изготовлена в виде человеческих щиколоток и стоп.

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Исследование пивоварни и сосудов показали ученым, что власть использовала алкогольные пиры для того, чтобы добиться лояльности и преданности от провинциальных элит. Различные сосуды использовались для различных этапов алкогольного пира, когда тосты произносились во славу различных божеств.

Роль таких праздников для поддержания чувства принадлежности провинциальных деятелей к главной элите имела решающее значение в политике Уари. Ученые также добавили, что элиты не только варили пиво для общественных мероприятий, но и строили большие пивоварни в самих провинциальных городах.

В марте 2021 года в перуанском регионе Ламбаеке археологи обнаружили фреску, изображающую бога-паука. Ей около 3,2 тыс. лет. Фреску увидели на стене древнего святилища для церемоний. По мнению ученых, его построили представители вымершей доколумбовой культуры купизник, жившие на территории тихоокеанского побережья современного Перу. Особенностями их архитектуры были глинобитные здания, своеобразная керамика и религиозные символы. Бога-паука нарисовали с помощью красной охры, а также желтой, серой и белой красок.