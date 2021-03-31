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среда, 31 марта 2021 13:31

Нашли место, где люди поклонялись пауку

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В перуанском регионе Ламбаеке археологи обнаружили фреску, изображающую бога-паука. Ей около 3,2 тыс. лет.

Фреску увидели на стене древнего святилища для церемоний. По мнению ученых, его построили представители вымершей доколумбовой культуры купизник, жившие на территории тихоокеанского побережья современного Перу. Особенностями их архитектуры были глинобитные здания, своеобразная керамика и религиозные символы. Бога паука нарисовали с помощью красной охры, а также желтой, серой и белой красок, информирует The History Blog.

Автор: Luis Puell
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Древнее святилище почти полностью разрушили местные фермеры

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"Паук ассоциировался с водой, дождями, и был невероятно важным животным в доиспанских культурах, которые жили по церемониальному календарю. Проводилась особая церемония святой воды, вероятно, между январем и мартом, когда дождевые воды стекали в низины с более высоких мест", - отметили исследователи.

Большую часть храма с 2020 года разрушили местные фермеры, которые пытались расширить собственные плантации сахарного тростника и авокадо.

Ранее археологи раскопали захоронение 227 детей на севере Перу. Их всех принесли в жертву представители культуры чиму. Империя, созданная народом, просуществовала на территории страны до XV в.

Все дети в возрасте от 4-14 лет. Такой жертвой стремились умилостивить богов, которые, по мнению чиму, прогневались и наслали большое Эль-Нино - наводнение. Оно уничтожало землю, животных и урожаи.

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