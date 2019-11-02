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суббота, 02 ноября 2019 23:13

Археологи нашли древний храм

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На востоке Турции археологи нашли древний храм.

Его построили более 11 тыс. лет назад, сообщает Аrkeolojik Нaber.

"Храм возрастом 11300 лет был найден в Бонджуклу Тарла в районе Даргечит в Мардине. Структурой он напоминает Гьобеклитепе, старейший храмовый комплекс в мире", - сообщили археологи.

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Автор: arkeolojikhaber.com
  В Турции нашли древний храм
В Турции нашли древний храм

Храм построили из небольших камней и обожженных глиняных плит. В нем было четыре стелы без изображений. Три из них удалось откопать в первозданном виде, четвертую повалили.

Площадь храма составляет 80 кв.м.

Археологи нашли древнюю ассирийскую печать в Турции. Ей около 3 тыс. лет. Артефакт в виде цилиндра с рисунком и надписями обнаружили в крепости Зерзеван. Укрепления построили в IV в. во времена Византийской империи. Исследователи решили, что принадлежала тогдашним чиновникам.

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