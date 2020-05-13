Арестовали сторонника украинизации

Александра Шумского арестовали в тот же день, когда застрелился писатель Николай Хвильовый Фото: wikipedia

Бывшего народного комиссара просвещения УССР Александра Шумского арестовали на станции Толмачево в Ленинградской области 13 мая 1933 года. Приговорили к 10 годам лагерей.

Чиновник поддерживал украинизацию. В 1925 году обратился к Иосифу Сталину с просьбой предоставить украинцам возможность самим избирать политических лидеров. Обвинил генерального секретаря ЦК КП(б)У Лазаря Кагановича в непоследовательности политики украинизации и авторитарных тенденциях. Украинцев, которые были противниками проукраинской политики, называл "малороссами".

В ответ Сталин возложил на него ответственность за распространение антироссийских настроений в Украине. Новый "националистический уклон" назвали "шумскизмом". Деятеля заставили отречься взглядов, а уже в 1927 сняли со всех постов. Его перевели в Москву на незначительную должность в профсоюзе, впоследствии назначили ректором Института народного хозяйства, позже ректором Ленинградского политехнического института.

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"Сепаратизм не сепаратизм, а довольно интересное и отрадное явление: ЦК КП(б)У жалуется Исполкому Коминтерна на группу членов своей партии во главе с Шумским, которая хочет силой украинизировать национальные меньшинства на Украине, которая не доверяет партии в национальной политике, которая стремится, очевидно, к действительной самостоятельности и называет других "малороссами", "ренегатами". Я этого ждал давненько уже", - приводит воспоминания эмигранта Владимира Винниченко историк Юрий Шаповал. Он отмечает, что свое изгнание Шумский объяснял господством пророссийских сил в Украине.

За мужчину взялись в 1930-х, когда происходило еще более значительное усиление власти Сталина. В Объединённом государственном политическом управлении сфабриковали дело об участии Шумского в Украинской военной организации - несуществующей группе, которая будто бы готовила антисоветское вооруженное восстание. Это и сопутствовало приговору.

Сначала находился на Соловках, впоследствии приговор изменили на ссылку в Красноярск. В 1937 году тяжело больного мужчину арестовали повторно, а многочисленные попытки добиться реабилитации завершились неудачей. Сама история завершилась политическим убийством, которое произошло 18 сентября 1946-го по приказу Сталина и Хрущева.

Постановлениеправительства УССР об украинизации приняли 1 августа 1923-го. Она была частью политики коренизации, которую приняли на XII съезде Компартии большевиков в апреле 1923-го. Предусматривала привлечение коренного населения к управлению республиками и предоставляла официальный статус их языкам. Политика имела задачу усиление влияния Коммунистической партии.