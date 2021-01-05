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вторник, 05 января 2021 10:33

Арестовали писателя, который отказался русифицировать словари

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Арестовали писателя, который отказался русифицировать словари
Борис Антоненко-Давидович стал жертвой сталинского террора Фото: wikimedia

Писателя и исследователя украинского языка Бориса Антоненко-Давидовича арестовали в Алма-Ате 5 января 1935 года. Из Украины в Казахстан переехал еще в 1933 году, после массовых арестов и самоубийств украинских деятелей во времена свертывания украинизации.

Антоненко-Давидовича обвиняли в отказе русифицировать словари украинского языка и в национализме. Инакомыслие увидели и в его очерках и повестях о революционных временах, сборниках репортажей. Это все позволило чекистам сфабриковать дело о принадлежности к "контрреволюционной организации, которая стремилась свергнуть в Украине советскую власть и строй".

На судилище своей вины не признал поэтому сначала назначили высшую меру наказания, но в последние моменты заменили ее на 10 лет лагерей. Экземпляры произведений писателя приказали уничтожать, а имя упоминать запретили.

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Наказание отбывал в лагерях Сиблага и в Байкало-Амурском исправительно-трудовом лагере. Во время Второй мировой сидел в тюрьме Букачачлага Читинской области. Сверхтяжелые работы быстро подорвали его здоровье. Из-за потери полноценной работоспособности перевели на должность бухгалтера, а затем фельдшера, что и позволило ему восстановить силы и выжить.

В Украину вернулся в 1946 году, но здесь его снова арестовали, как неблагонадежного. Отправили на пожизненную ссылку в Красноярский край. Лишь после смерти Сталина в СССР проходила реабилитация политзаключенных. Антоненко-Давидовича реабилитировали и разрешили вернуться в Киев, куда прибыл в 1957 году. Мужчину сразу восстановили в членах Союза писателей Украины. Он вернулся к литературному творчеству.

Борис Антоненко-Давидович родился 5 августа 1899 года в пригороде города Ромны - Засулли, теперь Сумской обл. в семье машиниста-железнодорожника Дмитрия Александровича Давыдова и Юлии Максимовны Яновской. "Антоненко-Давидович" одновременно является псевдонимом и фамилией его прадедов - реестровых казаков Антоненко.

После Ахтырской гимназии Антоненко-Давидович поступил на природоведческий отдел Харьковского университета. Вскоре переводится на историко-филологический факультет Киевского университета. Из-за материальных проблем и непрерывной смены властей официально так и не получил высшего образования. Ему пришлось осваивать науку самостоятельно.

В 1920-1921 годах Борис Антоненко-Давидович заведовал Ахтырским уездным народным образованием. Вместе с большевиками он воевал против местных повстанческих банд, собирал продразверстку и проводил выборы в Советы. Позже он разочаровался в большевизме. Решил заняться литературой.

В 1927 году в журнале "Жизнь и революция" напечатали повесть Антоненко-Давидовича "Смерть". Писатель пытается исследовать феномен большевизма. В 1929 Антоненко-Давидович выпускает в свет сборник репортажей "Землей украинской", в которых много места уделено национальному возрождению. После этого писателя обвиняют в национализме. Он вынужден переехать в Алматы, Казахстан.

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Дата
05
января

Арестовали писателя, который отказался русифицировать словари

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