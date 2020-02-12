Арестовали перевербованнную шпионку

 
Ексклюзивы
1/5
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 1053
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1548
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3591
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 2655
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 675
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 7497
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2115
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2214
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
26
10
4
25
4
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Открыли туристический маршрут по местам УПА
Открыли туристический маршрут по местам УПА
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
Как в старом Львове отмечали день пива - подборка фото
Как в старом Львове отмечали день пива - подборка фото
Видео
Все видео
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 675
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2214
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1080
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1764
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1044
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 1143
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
четверг, 13 февраля 2020 09:48

Арестовали перевербованнную шпионку

  Комментировать
Арестовали перевербованнную шпионку
Мата Хари исполняла эротические танцы Фото: uk.wikipedia.org

Шпионку и танцовщицу Мата Хари арестовали в парижском отеле на Елисейских полях 13 февраля 1917-го.


Маргарета Гертруда Зелле родилась в Нидерландах. Ее отец обанкротился и бросил семью. 19-летней через брачное объявление выходит замуж за вдвое старшего офицера Рудольфа Маклеода. Едет с ним на остров Ява, Индонезия. Маргарета учится местным танцам. Берет псевдоним Мата Хари - "Солнце". Маклеод сильно пьет. Бьет жену. Открыто заводит любовниц.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Мата Хари были 104 любовника

Рудольф заразил жену сифилисом. От этой болезни в Нидерландах умирает их 2-летний сын Рудольф. Супруги разводятся. Рудольф лишает жену алиментов и отсуживает дочь.

Маргарета переезжает в Париж. Работает в цирке. Исполняет восточные танцы. В нее влюбляется владелец Музея искусств Востока Эмиль Этьен Гиме. Соглашается стать любовницей в обмен на протекцию. Затем заводит роман с композитором Джакомо Пуччини. Бросает его после того, как попал в автомобильную аварию. Тратит значительно больше, чем зарабатывает. Большие суммы проигрывает в карты. С женщиной судятся ювелиры, владельцы швейных мастерских.

С 1910-го танцовщицу начинают сильно критиковать. Она начинает толстеть. Становится любовницей богатых мужчин. Во время Первой мировой войны часто ездит через Испанию в Нидерланды. Французская контрразведка подозревает, что Маргарета является немецкой шпионкой. Танцовщица сама приходит к контрразведчикам. Те отправляют ее в Мадрид. Немцы перехватывают радиограмму: "Прибыл перевербованный французами агент. Получил приказ вернуться в Париж".

Маргарету обвиняли в том, что передала немцам информацию, из-за которой погибли несколько дивизий, - более 50 тыс. солдат. Приговорили к смертной казни. Шпионку расстреляли 15 октября 1917-го. От повязки на глаза отказалась.

После казни офицер для верности сделал еще один выстрел из револьвера в затылок Мата Хари. Ее тело было передано в анатомический театр, а голова была забальзамированная и отдана в Музей анатомии в Париже, откуда исчезла в 1954 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арестовали перевербованнную шпионку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле

Юлия Тимошенко попала за решетку

Арестовали перевербованнную шпионку

Украинцев начали вывозить в Германию

Военный случайно наткнулся на уникальное озеро

Самое читаемое
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 1 Просмотров: 29124
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 26766
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 17658
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 16902
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 15319
История
Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле
Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле
 Просмотров: 675
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
 Просмотров: 2070
Украинцев начали вывозить в Германию
Украинцев начали вывозить в Германию
 Просмотров: 450
Военный случайно наткнулся на уникальное озеро
Военный случайно наткнулся на уникальное озеро
 Просмотров: 1269
Издали самый большой справочник украинского кино
Издали самый большой справочник украинского кино Просмотров: 99
Больше всего комментируют
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
3
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
3
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
Голосов: 264
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua