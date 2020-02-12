Арестовали перевербованнную шпионку

Мата Хари исполняла эротические танцы Фото: uk.wikipedia.org

Шпионку и танцовщицу Мата Хари арестовали в парижском отеле на Елисейских полях 13 февраля 1917-го.



Маргарета Гертруда Зелле родилась в Нидерландах. Ее отец обанкротился и бросил семью. 19-летней через брачное объявление выходит замуж за вдвое старшего офицера Рудольфа Маклеода. Едет с ним на остров Ява, Индонезия. Маргарета учится местным танцам. Берет псевдоним Мата Хари - "Солнце". Маклеод сильно пьет. Бьет жену. Открыто заводит любовниц.



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Рудольф заразил жену сифилисом. От этой болезни в Нидерландах умирает их 2-летний сын Рудольф. Супруги разводятся. Рудольф лишает жену алиментов и отсуживает дочь.

Маргарета переезжает в Париж. Работает в цирке. Исполняет восточные танцы. В нее влюбляется владелец Музея искусств Востока Эмиль Этьен Гиме. Соглашается стать любовницей в обмен на протекцию. Затем заводит роман с композитором Джакомо Пуччини. Бросает его после того, как попал в автомобильную аварию. Тратит значительно больше, чем зарабатывает. Большие суммы проигрывает в карты. С женщиной судятся ювелиры, владельцы швейных мастерских.

С 1910-го танцовщицу начинают сильно критиковать. Она начинает толстеть. Становится любовницей богатых мужчин. Во время Первой мировой войны часто ездит через Испанию в Нидерланды. Французская контрразведка подозревает, что Маргарета является немецкой шпионкой. Танцовщица сама приходит к контрразведчикам. Те отправляют ее в Мадрид. Немцы перехватывают радиограмму: "Прибыл перевербованный французами агент. Получил приказ вернуться в Париж".

Маргарету обвиняли в том, что передала немцам информацию, из-за которой погибли несколько дивизий, - более 50 тыс. солдат. Приговорили к смертной казни. Шпионку расстреляли 15 октября 1917-го. От повязки на глаза отказалась.

После казни офицер для верности сделал еще один выстрел из револьвера в затылок Мата Хари. Ее тело было передано в анатомический театр, а голова была забальзамированная и отдана в Музей анатомии в Париже, откуда исчезла в 1954 году.