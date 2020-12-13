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воскресенье, 13 декабря 2020 14:24

Арестовали 40 националистов

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Арестовали 40 националистов
Улицы вокруг Бессарабского рынка после грабежей. Сентябрь 1941 года Фото: photohistory.kiev.ua

В Киеве 13 декабря 1941-го нацисты арестовали 40 членов Организации украинских националистов. Среди них сотрудники Киевской городской управы и вся редакция газеты "Украинское слово".

В конце июня 1941 года во Львове провели собрание представителей украинской интеллигенции, церкви и членов ОУН. На них провозгласили Акт восстановления Украинского государства.

Со Львова других украинских землях отправились походные группы ОУН (Мельника) и ОУН (Бандеры). Под эгидой ОУН в Киеве создали Украинский военное общество имени Павла Полуботка, молодежное спортивное общество "Сич", Союз украинской молодежи. Запустили подпольную типографию, где выдавали обращения к населению, инструкции и коммуникаты для членов ОУН.

Наладили издание в Киеве пятидесятитысячном тиражом газеты "Украинское слово" с литературно-художественным приложением - журналом "Литавры", который редактировала Елена Телига.

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21 ноября 1941-го организовали массовые публичные празднования годовщины событий ноября 1921 года под селом Базар на Житомирщине, связанных со Вторым Зимним походом Армии УНР и борьбой за независимость Украины.

В ответ на деятельность ОУН нацисты начали массовые репрессии против их членов и сторонников. В конце ноября 1941 года состоялись первые массовые аресты членов ОУН под руководством Андрея Мельника на Житомирщине.

В декабре взялись за украинских активистов в Киеве. Часть из них расстреляли в Бабьем Яру в феврале 1942-го.

Советские войска установили контроль над Киевом 6 ноября 1943 года и выгнали фашистов. С советской стороны в бою участвовали войска Первого Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина и Первая отдельная чехословацкая бригада.

Киевская наступательная операция продолжалась с 3 до 13 ноября. Была составной частью Битвы за Днепр - одной из самых масштабных военных операций в мировой истории. В ней были задействованы в 4 млн. человек с обеих сторон, а потери составляли до более 2 млн. По тайному приказу Иосифа Сталина столицу Украины нужно было взять к очередной годовщине большевитского переворота. Советские войска понесли наибольшие потери за всю войну. В дивизиях, принимавших участие в боях за днепровские плацдармы, осталось 25-30% личного состава.

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Дата
13
декабря

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