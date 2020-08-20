Амулет и монеты в виде дельфинов - показали находки с юга Украины

В поселке Викторовка нашли амулет VI в до н.э., изготовленный из раковины Фото: mk.suspilne.media

Участники детской археологической экспедиции раскопали древние предметы на месте греческого святилища в поселке Викторовка Березанского района Николаевской области.

Среди находок: образцы расписной керамики, жертвенник с костями животных, наконечники стрел, монеты-стрелки, посвященные богу Аполлону Врачу и дельфинчики - монеты греческой колонии Ольвия. Также интересной находкой называют амулет VI в. до н.э., сделанный из средиземноморской ракушки. Ожидают найти и человеческие захоронения, сообщает "Суспільне Миколаїв".

Все артефакты будут изучать в лаборатории археологии и модерной истории Николаевского национального университета. Потом их передадут в Николаевский областной краеведческий музей.

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Археологи обнаружили фрагменты амфоры из греческой колонии Синоп в кургане бронзового века на Мамай-горе в Запорожской области. По их словам, находка меняет представление о жизни в степи в III в. до н. э.