В кургане обнаружили находку, меняющую представление о скифах

Ученым удалось установить примерный возраст амфоры, найденной на Мамай-Горе. Фото: facebook.com/mamaigora

Археологи нашли фрагменты амфоры из греческой колонии Синоп в кургане бронзового века на Мамай-Горе, что в Запорожской области. По их словам, находка меняет представление о жизни в степи в III в. до н. э.

Амфоре не хватает многих частей, а ее горловина разбита. Несмотря на это, исследователям удалось найти клеймо, которое обычно содержало имя мастера. Идентифицировать и датировать амфору помог знаток античной керамики Олег Фатеев. Соответствующие клейма он нашел в фотокопии рукописного неизданного каталога и установил, что датируются 20-10 годами III в. до н.э., сообщает в Facebook сообщество "Мамай-Гора".

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"В чем же заключается сенсационность этих находок? Помните, мы в школе учили, что скифов после IV в. до н. э. в Причерноморье уже не было. Что по определенным причинам они мигрировали на юг в Крым и в другие земли. Интересно, что предыдущие находки на Мамай-Горе подтверждали эту версию. Клеймо, дававшее наиболее поздние датировки, относится или к 285 или к 305 г. до н. э. После этого, по мнению ученых, здесь на протяжении многих десятилетий была пустошь. И вот два небольших фрагмента керамики, найденных для науки племенем Мамай-Горы, фиксируют возвращение жизни в нашей степи и возрождение экономики, в частности, торговли с греческими полисами уже в конце III в. до н. э." - отмечают археологи.

Также подчеркивают, что ученым еще предстоит сделать некоторые уточнения и выстроить гипотезы.

В июле 2019 года археологи начали раскопки на Мамай-Горе вблизи Каховского водохранилища в Запорожской обл. Экспедиция исследовала 9 комплексов. Раскопала 7 культовых скифских ям IV в. до н. э. В них нашли горшок с редким декором. Он украшен шишечками, из которых на сосуде сохранились 2. Еще в древности от горшка откололись шейка и венчик. Также нашли фрагменты сковороды, часть венчика большой корчаги и растиральники.