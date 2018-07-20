Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет

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20 июля 1938 года в Сан-Франциско родилась актриса украинского происхождения Натали Вуд.

При рождении ее звали Наталья Захаренко. Натали была дочерью уроженца Харькова украинца Николая Захаренко. Его родители Степан и Евдокия Савченко во время Февральской революции 1917 года сбежали из Харькова во Владивосток. Став гражданами США, они сменили фамилию на Гурдин.

Девочка сыграла свою первую роль в пятилетнем возрасте в фильме "Счастливая земля". С 8-ми лет Натали получала $1 тыс. в неделю и содержала свою семью. Псевдоним Натали Вуд выбрали для нее на киностудии в честь кинорежиссера Сэма Вуда.

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Натали Вуд сыграла в фильмах "Невеста в сапогах", "Вестсайдская история" и "Большие гонки".

В ночь с 29 на 30 ноября 1981 года Натали Вуд нашли мертвой в прибрежных водах Лос-Анжелеса. Похоронена на кладбище Вествуд на востоке Лос-Анжелеса.

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