 
Ексклюзивы
1/5
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 1737
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 2944
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 621
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6066
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1170
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3402
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3744
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 132808
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 837
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2142
Фото
Все фото
7
8
11
4
4
В музее выставили сокровища Тибета
В музее выставили сокровища Тибета
Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет
Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
С военного корабля подняли 700 мин
С военного корабля подняли 700 мин
Видео
Все видео
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3321
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 504
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3402
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3492
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26398
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 1134
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 14:19

Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет
8

  Комментировать

Натали Вуд в 9 лет
Фото: Public Domain
Натали Вуд
Натали Вуд
Натали Вуд
Натали Вуд

20 июля 1938 года в Сан-Франциско родилась актриса украинского происхождения Натали Вуд.

При рождении ее звали Наталья Захаренко. Натали была дочерью уроженца Харькова украинца Николая Захаренко. Его родители Степан и Евдокия Савченко во время Февральской революции 1917 года сбежали из Харькова во Владивосток. Став гражданами США, они сменили фамилию на Гурдин.

Девочка сыграла свою первую роль в пятилетнем возрасте в фильме "Счастливая земля". С 8-ми лет Натали получала $1 тыс. в неделю и содержала свою семью. Псевдоним Натали Вуд выбрали для нее на киностудии в честь кинорежиссера Сэма Вуда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 фактов из жизни первого официального миллиардера

Натали Вуд сыграла в фильмах "Невеста в сапогах", "Вестсайдская история" и "Большие гонки".

В ночь с 29 на 30 ноября 1981 года Натали Вуд нашли мертвой в прибрежных водах Лос-Анжелеса. Похоронена на кладбище Вествуд на востоке Лос-Анжелеса.

В свет выходит новая книга с редкими фото актрисы Одри Хепберн. Снимки иллюстрируют звезду, как на работе, так и в частной жизни. Боб Виллоби на 280 страницах разместил фото актрисы, начиная с 1953 года, когда она приехала в Голливуд и до 1966 - когда получила популярность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
10 фактов из жизни первого официального миллиардера
10 фактов из жизни первого официального миллиардера 1 Просмотров: 2259
Сейчас вы читаете новость «Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 191189
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 82883
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 80432
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 32688
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 28749
Больше всего комментируют
17
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
13
В России рождается новый нацизм - Бабченко
10
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
9
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
8
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 530
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua