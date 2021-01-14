8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан

Фото: David Monniaux

В этот день в 2005 году космический зонд "Гюйгенс" совершил посадку на Титан - спутник Сатурна.

Европейский зонд "Гюйгенс" запустили, чтобы представить ученым информацию о химическом составе атмосферы Титана, сделать первые фотографии органических облаков и рельефа планеты. А также дать сведения о структуре поверхности Титана. Это бы позволило понять ученым, как образуются органические молекулы, предшественники аминокислот и дало бы почву для понимания условий зарождения жизни на Земле.

Проект миссии был довольно длительным - рассчитанным почти на десятилетие. Зонд запустили 15 октября 1997 в паре с космическим аппаратом "Кассини". Через более семи лет - 25 декабря 2004 года - он отделился от своего носителя и самостоятельно двигался к Титану. За 21 день он совершил первую в истории мягкую посадку, сделанную в Внешний Солнечной системе.

"Гюйгенс" спускался сквозь атмосферу Титана на парашютах со скоростью 16 км/ч. Это заняло у него 2 ч. 27 мин. 50 с. Столкновение аппарата с поверхностью спутника привело к тому, что один из сенсоров устройства выключился. Однако через несколько минут он снова возобновил свою работу.

Европейское космическое агентство назвало зонд в честь голландского астронома 17 в. Христиана Гюйгенса.

В общем ученые получили более 500 МБ информации, в том числе около 350 изображений. Всего на Землю должно поступить 700 фотографий. Однако из-за сбоя в компьютерной программе половина фото потеряли.

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Титан стал первым известным спутником Сатурна в 1655 году. Его обнаружил голландский астроном Христиан Гюйгенс.