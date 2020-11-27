60 человек расстреляли в поле

 
Ексклюзивы
1/5
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 9
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 162
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1629
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 756
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2556
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1773
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6678
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Фото
Все фото
4
8
17
7
5
&quot;Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла&quot; - свидетель голода
"Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода
Представили Audi бизнес-класса
Представили Audi бизнес-класса
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
В Украине впервые нашли древний лафет
В Украине впервые нашли древний лафет
Видео
Все видео
Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса
Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
Изображают древних древних богов - откопали античные маски
Изображают древних древних богов - откопали античные маски
Украинский режиссер смог обмануть Сталина
Украинский режиссер смог обмануть Сталина
Если бы не было Майдана, у нас тут была бы брежневская эпоха. Сегодня отмечают День достоинства и свободы
Если бы не было Майдана, у нас тут была бы брежневская эпоха. Сегодня отмечают День достоинства и свободы
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 954
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 522
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 342
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 14:23

60 человек расстреляли в поле

  Комментировать
60 человек расстреляли в поле
Место, где произошла Ягильницкий трагедия обнаружили через 75 лет. Жертв нацистского режима перезахоронили Фото: nova.te.ua

27 ноября 1942 года агенты гестапо расстреляли 60 украинцев в поле между Чортковом и Старой Ягельницей - ныне Тернопольской области. Произошла Ягильницкая трагедия.

Поводом для расправы над людьми стало убийство одного из руководителей немецкой структуры во Львове. Рефрент ОУН(б) Дмитрий Маевский застрелил высокого офицера СС Герхарда Шарффа и ранил еще одного немца.

Тогда около 20 человек обвинили в принадлежности к ОУН и перевели в Чертковскую тюрьму. Остальных свозили из Тернополя, Дрогобыча, Ивано-Франковской области. Среди людей были священники, предприниматели, юристы, чиновники, инженеры, учителя, крестьяне. Всех заставили копать расстрельные ямы самостоятельно. После расстреляли.

Через 3 суток, по распоряжению ОУН, крестьяне из окрестных деревень насыпали курган и установили крест, который затем оккупанты уничтожили. Найти точное место расстрела удалось в начале октября 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацисты уничтожили еврейское население города

В марте 2019 года в селе Старая Ягельница Чертковского района Тернопольской области местный житель обнаружил тайник с уникальным архивом рукописных документов и печатной продукции Украинской повстанческой армии. По его словам, это были разноплановые источники.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «60 человек расстреляли в поле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

60 человек расстреляли в поле

Слон Бой появился на обложке журнала

Наркобарон приказал сбить пассажирский самолет

В Беларуси началось вооруженное восстание

Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса

Химик завещал $ 250 млн на премии ученым

Самое читаемое
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 20484
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 4 Просмотров: 17343
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 12557
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 9612
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 8856
История
Слон Бой появился на обложке журнала
Слон Бой появился на обложке журнала
 Просмотров: 27
Наркобарон приказал сбить пассажирский самолет
Наркобарон приказал сбить пассажирский самолет
 Просмотров: 612
В Беларуси началось вооруженное восстание
В Беларуси началось вооруженное восстание
 Просмотров: 1179
"Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода
"Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода
4
 Просмотров: 279
Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса
Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
4
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
2
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
1
Развивающие центры бьют тревогу: более 30% детей не посещают кружки
Голосов: 7
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть