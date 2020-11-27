60 человек расстреляли в поле

Место, где произошла Ягильницкий трагедия обнаружили через 75 лет. Жертв нацистского режима перезахоронили Фото: nova.te.ua

27 ноября 1942 года агенты гестапо расстреляли 60 украинцев в поле между Чортковом и Старой Ягельницей - ныне Тернопольской области. Произошла Ягильницкая трагедия.

Поводом для расправы над людьми стало убийство одного из руководителей немецкой структуры во Львове. Рефрент ОУН(б) Дмитрий Маевский застрелил высокого офицера СС Герхарда Шарффа и ранил еще одного немца.

Тогда около 20 человек обвинили в принадлежности к ОУН и перевели в Чертковскую тюрьму. Остальных свозили из Тернополя, Дрогобыча, Ивано-Франковской области. Среди людей были священники, предприниматели, юристы, чиновники, инженеры, учителя, крестьяне. Всех заставили копать расстрельные ямы самостоятельно. После расстреляли.

Через 3 суток, по распоряжению ОУН, крестьяне из окрестных деревень насыпали курган и установили крест, который затем оккупанты уничтожили. Найти точное место расстрела удалось в начале октября 2017 года.

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В марте 2019 года в селе Старая Ягельница Чертковского района Тернопольской области местный житель обнаружил тайник с уникальным архивом рукописных документов и печатной продукции Украинской повстанческой армии. По его словам, это были разноплановые источники.