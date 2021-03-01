49 шахт начали забастовку

Забастовщики требовали предоставить Декларации о государственном суверенитете Украины статус конституционного закона Фото: facebook.com/HitListUkr/

Всеобщая забастовка шахтеров Донбасса и Львовско-Волынского угольного бассейна началась 1 марта 1991 года. Вместе с экономическими требованиями шахтеры выдвигали и политические.

Забастовки продолжались с лета 1989-го. Их вызвали упадок отрасли, дефицит продуктов и товаров первой необходимости, низкая заработная плата и плохие жилищные условия. Шахтеры выдвигали в основном экономические и социальные требования. Добились подписания закона об экономической самостоятельности УССР. Но ситуация не улучшалась. В правительстве давали только промежуточные обещания.

26 февраля 1991 года состоялось заседание рабочих комитетов Донбасса, к которым присоединились представители Львовско-Волынского угольного бассейна. Обсуждали результаты переговоров с правительством. Там говорили, что главное препятствие к увеличению зарплаты шахтерам - это недостаток средств в бюджете республики. Убедили, что не боятся протестов. Тогда 25 из 32 забастовочных комитетов решили начать акцию немедленно.

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С 1 марта по май 1991 года забастовало 49 шахт при поддержке 22 угольных предприятий Западной Украины. 6 марта шахтеры потребовали отставки президента СССР Михаила Горбачева, роспуска съезда Народных депутатов СССР, конституционного оформления Декларации о государственном суверенитете Украины, создания Совета Конфедераций суверенных государств с полномочиями координирующего органа, корректировки уровня заработной платы всех граждан в соответствии с ростом индекса цен, предоставления пенсий всем трудящимся, занятым на подземных работах в течение 25 лет. Требовали гарантировать неприкосновенность участников забастовки, а также передать бывшее здание Государственного технического университета под детский эстетический центр.

Такие же требования звучали в апреле на Крещатике. Протесты шахтеров дали мощный толчок к распаду СССР и провозглашению независимости Украины.

19 июля 1989 началась забастовка шахтеров на Донбассе. Прекратили работу 67 шахт. Общее количество бастующих горняков превысило 222 тыс. человек. Забастовка началась на шахте Ясиноватская - Глубокая в Макеевке Донецкой области. Впоследствии начали бастовать другие шахтерские города. 25 июля бастовали 110 из 121 шахты Донецкой области, 52 из 93 шахт Луганщины, все 11 шахт Западного Донбасса, все 20 шахт Львовско-Волынского бассейна. В общем насчитывалось около полумиллиона забастовщиков. Своими выступлениями горняки заставили уйти в отставку каждого третьего директора шахты и партийно-советских руководителей бастующих городов. 30 июля 1989 года забастовка прекратилась. После ее окончания большинство забастовочных комитетов не прекратили свою работу и превратились в постоянно действующие. Шахтерские забастовки 1989 года стали одним из толчков к изменению экономического и политического строя в стране в 1991 году.