Шахтеры на Донбассе начали массовую забастовку

Рабочие требовали улучшения условий жизни. Фото: "Громадське радіо"

19 июля 1989 началась забастовка шахтеров на Донбассе. Прекратили работу 67 шахт. Общее количество бастующих горняков превысило 222 тыс. человек.

К забастовке их подтолкнуло плохое обеспечение шахтерских регионов продовольственными и промышленными товарами, недостаточное обеспечение техники безопасности. Рабочие погибали из-за стремления руководства увеличить добычу угля. Шахтеры требовали достойной оплаты труда и повышения качества жизни.

Забастовка началась на шахте Ясиноватская - Глубокая в Макеевке Донецкой области. Впоследствии начали бастовать другие шахтерские города. 25 июля бастовали 110 из 121 шахты Донецкой области, 52 из 93 шахт Луганщины, все 11 шахт Западного Донбасса, все 20 шахт Львовско-Волынского бассейна. В общем насчитывалось около полумиллиона забастовщиков.

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Своими выступлениями горняки заставили уйти в отставку каждого третьего директора шахты и партийно-советских руководителей бастующих городов. 30 июля 1989 года забастовка прекратилась. После ее окончания большинство забастовочных комитетов не прекратили свою работу и превратились в постоянно действующие.

Шахтерские забастовки 1989 года стали одним из толчков к изменению экономического и политического строя в стране в 1991 году.

Лидер Народного руха Украины Вячеслав Чорновил в Переяславе-Хмельницком Киевской области 21 июня 1992 отменил соглашение Войска Запорожского с Москвой 1654-го. Его заключил гетман Богдан Хмельницкий.