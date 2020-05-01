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суббота, 02 мая 2020 09:31

48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
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В Одессе состоялись массовые столкновения
Фото: Reuters
В Одессе состоялись массовые столкновения
В Одессе состоялись массовые столкновения
В Одессе состоялись массовые столкновения
В Одессе состоялись массовые столкновения

2 мая 2014 произошли массовые беспорядки в Одессе между проукраински настроенными гражданами, ультрас футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" и пророссийскими коллаборационистами.

Противостояние начались в центре города на улицах Греческой, Дерибасовской и Греческой площади. Участники Антимайдана пытались остановить шествие футбольных фанатов. Начались столкновения и стрельба.

Впоследствии перешли на Куликово поле. Сепаратисты забаррикадировались в Доме профсоюзов, который расположен на той же площади. Через некоторое время там возник пожар. Пожарным удалось эвакуировать 330 человек. Им помогали проукраинские активисты.

Во время массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.

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Правоохранительные органы Украины начали около десяти уголовных производств. Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю ГУ МВД Украины в Одесской области Петру Луцюку в служебной халатности во время событий 2 мая 2014 года. Суд по этому делу переносили несколько раз из-за неявки обвиняемых, адвокатов, отсутствия переводчика с украинского на русский.

По данным оперативного штаба 4 мая в больницы обратилось 226 человек. 13 человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями, 8 - с ожоговой травмой, у 53 человек диагностировано тупые травмы, в том числе черепно-мозговые, 7 человек находились в стационаре с колото-резаными травмами, 13 - с отравлением угарным газом.

В уголовном производстве по событиям 2 мая подозревают 26 человек. Основных участников антимайдана, которые напали на мирных жителей, - 19 человек - в 2017-м было оправдано Ильичевским городским судом. В Николаевском апелляционном суде уже 11 раз отложено рассмотрение обжалования этого решения в связи с тем, что на заседание не приходят участники антимайдана. Судебные приговоры были только по 2 антимайданивцам.

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Дата
02
мая

48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара

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