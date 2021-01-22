15 против 1. Сегодня годовщина гибели первого участника Революции достоинства

22 января 2014-го в лесу возле села Гнедин Бориспольского района Киевской области нашли мертвым сейсмолога из Львова Юрия Вербицкого. В его убийстве подозревают 15 человек.

Фото: facebook.com/maydan18february

В тот же день от беркутовских пуль на ул. Грушевского в Киеве погибли Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. Получил смертельное ранение Роман Сеник, который умер через 3 дня в больнице.

"Первые убийства на Майдане шокировали общество. Но мученическая смерть Юрия Вербицкого стала настоящей точкой невозврата. Его целенаправленно замучили только за то, что был украинцем. То обстоятельство, что Вербицкий - львовянин, в глазах его палачей стало определяющим. Юрия убивали на протяжении многих часов. Невероятно жестоко и хладнокровно. С целью запугать всех участников революции. Как предупреждения для каждого, кто принимал участие в протестах - что будет, если Майдан не устоит", - написали в сообществе "Майдан 18-20 лютого. Як усе було" у Facebook.

В отличие от гибели Нигояна, Жизневский и Сеника, где до сих пор не удалось установить виновных, следствием установлены обстоятельства и личности подозреваемых в убийстве Вербицкого. Большинство из них бежали из Украины. Но трое находятся в СИЗО. По одному из них уже 3-й год идет судебное разбирательство.

Юрий Вербицкий работал старшим инженером в отделе сейсмичности Карпатского региона Института геофизики НАН Украины во Львове. Много лет серьезно занимался альпинизмом. Еще с конца 1980-х годов увлекся программированием, которое впоследствии стало важной частью его жизни и работы. Юрий Вербицкий написал более сотни программ, многие из которых используются в сейсмической станции во Львове, а также на всех станциях наблюдения в карпатских горах. Был интересной и неординарной личностью. Гуманистом с прекрасным чувством юмора. Интеллигентным и умным собеседником. Человеком с обостренным чувством справедливости и собственного достоинства.

Юрий Вербицкий неоднократно приезжал на Майдан, по ночам дежурил на баррикадах. Говорил, что решение приезжать на Майдан в ночь было сознательным, ведь именно тогда в центре Киева оставалось меньше людей. Последний раз в Киев поехал 18 января перед Крещением.

"Мы в последний раз гуляли с собаками. Я еще спросил у Юрия: "Может останешься на праздник?" А он ответил, что должен ехать в Киев, там сейчас мало людей. И если люди не будут массово выходить, то есть большая вероятность того , что Майдан разгонят", - вспоминал брат Героя Небесной сотни.

Вечером 20 января Юрий Вербицкий помогал разносить чай и бутерброды. Около 3:00 его ранил в левый глаз обломок свето-шумовой гранаты. Оказали первую медицинскую помощь в медпункте Дома профсоюзов. Сказали, что необходимо срочно обратиться к профессиональному офтальмологу. Волонтеры начали искать кого-то, кто смог бы завезти Юрия в больницу.

На призыв в канале Zello отозвался общественный активист и член Совета Майдана Игорь Луценко. Его телефон, как установило следствие, прослушивали с 9 января 2014-го. Информацию о том, что Игорь Луценко будет везти раненого майдановца в больницу, сразу же передали руководителю организованной преступной группы Алексею Чеботарёву - криминальному авторитету, который во времена президентства Виктора Януковича был "смотрящим" за Укрспиртом, организовывал и финансировал группы бандитов-титушок, которые нападали, похищали, калечили и убивали протестующих.

Автор: facebook.com/maydan18february Члены преступной группировки, подозреваемые в похищении, пытках и убийстве Юрия Вербицкого

Чеботарев приказал титушкам приехать в Александровскую больницу и ждать там Луценко, чтобы похитить, пытать и запугать его и раненого. От похищенных хотели узнать информацию об организаторах акций протеста, их намерений и источников финансирования Майдана.

Титушки вытащили Юрия Вербицкого из кабинета врача. Вместе с Игорем Луценко увезли в лес, где жестоко избивали до утра. Продолжили пытки в гараже в ГСК-12 Дарницкого района Киева.

Около 16:00 21 января Игоря Луценко и Юрия Вербицкого поодиночке вывезли за пределы Киева. 1-й смог дойти до людей и спастись. Избитого Юрия Вербицкого выбросили без куртки в лесу вблизи села Гнедин. Утром 22 января его тело нашли местные лесники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства

У него была сломана левая рука, переломаны 11 ребер, перелом тела грудины в 4-м межреберье с внутренним кровоизлиянием. Спина и грудь были в многочисленных синяках и кровоизлияниях. Ноги, особенно голени в битых ранах, которые образуются в результате длительных ударов по одном месте. Тогда лопается кожа и образуются открытые раны. На лице и голове - следы ударов и пыток.

В ту ночь температура опустилась до -10°С. Юрий Вербицкий погиб, не имея никаких шансов самостоятельно выбраться из леса и попросить о медицинской помощи.

Автор: facebook.com/maydan18february Памятник, установленный на дороге на въезде в село Гнедин по инициативе и на средства местных жителей и меценатов. На расстоянии 500 метров в лесу было найдено тело Юрия Вербицкого

"Если человек замерзает в сознании, то перед тем он, пытаясь согреться, принимает позу эмбриона. Вербицкого же нашли лицом вниз, будто его так и бросили. То есть шансов выжить у него не было. Мороз был для убийц таким же орудием убийства, как ломик или доски в гараже", - сообщила адвокат Евгения Закревская.

Подозреваемые убийцы находятся в СИЗО. Это один из организаторов Александр Волков и двое непосредственных исполнителей Сергей Мисливий и Иван Новотный.

Майдан 19 января 2014 года перерос в силовое противостояние с властями. После двухсоттысячного митинга на майдане Независимости активисты "Правого сектора" штурмовали охрану правительственного квартала. Те события называли "Кровавое крещение" или "Вогнехреща" Они стали ответом на принятие 16 января "Законов о диктатуре". Штурм начался после того, как руководитель партии "Батькивщина" Арсений Яценюк по требованию Майдана назвать единого лидера сопротивления объявил, что "это украинский народ".