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пятница, 07 июня 2019 06:50

Вертолеты Игоря Сикорского брали на вооружение США, Великобритания и Франция

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- Около восьми утра мы уменьшили газ, и аппарат стал опускаться до облаков. Заметив справа под собой прогалину, мы направились к ней. Как в окошке, увидели очертания Киево-Печерской лавры и Цепочного моста. Оказалось, что проскочили верст на 30 дальше предполагаемого спуска. Сделали большой круг и опустились на знакомом Куреневском аэродроме, - рассказывает корреспонденту журнала "Воздухоплаватель" авиатор 25-летний Игорь Сикорский из Киева в начале июля 1914-го.

Он работает главным конструктором авиационного отдела Русско-Балтийского вагонного завода в Риге. Создает четырехмоторный самолет "Илья Муромец". В феврале 1914 года на нем устанавливает мировой рекорд по грузоподъемности - взлетает с 16 человеками и собакой на борту. Полчаса кружит над окрестностями Петрограда.

После этого все ждут от "Ильи Муромца", когда он отправится в "большое плавание". Игорь Сикорский решается на перелет Петроград - Киев - почти 1,2 тыс. км. Это рекордное расстояние для самолетов того времени.

В полет собираются четверо. Кроме конструктора - пилот Христофор Прусис, штурман Георгий Лавров и механик Владимир Панасюк. Свозят на аэродром инструмент, карты, горючее, теплую одежду и продукты. Отправляются 17 июня в 1:00. В это время в Петрограде белые ночи. Но в самолете темно. Компас и приборы не видно, их подсвечивают фонарями.

"Около шести утра решили позавтракать. Все, кроме одного, который остался за рулем, собрались в уютной гостиной, сели в удобных плетеных креслах. На стол поставили горячий кофе в двух термосах и бутерброды, - писал в воспоминаниях о перелете Игорь Сикорский. - Корабль летел так спокойно, что полный стакан кофе на столе не разливался. Все было вкусно, кофе горячий. Мы ежеминутно отрывались, чтобы полюбоваться прекрасным видом из окна воздушного корабля, который спокойно плыл".

Чтобы известить в Петроград об успешном ходе полета, над городами несколько раз выбрасывают за борт телеграммы и деньги на их пересылку. Кладут в металлические трубочки и закрывают пробками с обеих сторон. Привязывают тонкий, но длинный кусок материи. В полете выглядит, как длинный красный хвост. Поэтому их замечают. Все выброшенные сообщения находят и отправляют.

Для заправки садятся в поле возле Орши - теперь районный центр в Витебской области Беларуси. Заливают топливо из канистр в баки. Осматривают двигатели. Это занимает около 4 часов. К летчикам бегут местные жители. Игорь Сикорский просит помочь откатить самолет к краю поля, чтобы можно было разогнать его для взлета. Соглашаются 50 мужчин.

"За 15 минут после подъема в воздух ко мне вдруг подошел механик и стал показывать рукой на левый двигатель. По его лицу я понял, что там творится что-то неладное, - писал Игорь Сикорский. - Лопнула медная трубка, которая проводит бензин из бака в двигатель. Топливо широкой струей лилось на крыло. От вспышки в двигателе загорелся бензин на крыле. Начался пожар".

Механики бросаются одеждой тушить огонь. Самолет садят возле села в 20 км от Орши. Берутся чинить поломку. Через несколько минут приезжает местный исправник с несколькими стражниками. Кто-то ему сообщил, что приземлились немецкие воздухоплаватели. Поэтому собирается арестовать экипаж. Узнав, что авиаторы из Петрограда летят в Киев, полицейский приглашает поужинать. Летчики раскладывают палатки и продолжают полет на рассвете.

"Корабль вошел в сплошную полосу облаков. Качка делалась все сильнее и резче. Мы ничего не видели, за окном были сплошные свинцовые тучи. Ориентировались только с помощью приборов. Пошел сильный дождь, - делился воспоминаниями Игорь Сикорский. - По стеклу лились потоки воды. Несколько секунд, иногда полминуты, аппарат двигался спокойно. Но потом снова наступала резкая и сильная качка. После одного из таких моментов вдруг почувствовали, что корабль резко накренился левым крылом вниз и начал стремительно падать. Никакие движения рулем не помогали".

Самолет опускается до высоты 426 м. Команда не может понять, в какую сторону лететь. Удается вывернуть на запад. Хотят добраться до Днепра.Через 10 км облака редеют и они видят реку. Ориентируясь по ней, направляются в Киев.

"Тот энтузиазм и внимание, с которыми встретили земляка Игоря Сикорского киевляне, заставили его вместе со спутниками забыть тяжелые минуты полета, - писал в книге об Игоре Сикорском тогдашний руководитель медицинской службы воздушного флота Российской империи Константин Финне. - Встречать авиаторов пришло много молодежи. Киевский городской совет избрал Игоря Сикорского почетным гражданином столицы. Киевский политехнический институт вручил ему почетный диплом на звание инженера. В ресторане Купеческого сада в честь экипажа самолета устроили пир".

5 тысяч долларов – 1,8 млн грн на нынешние деньги, дал композитор Сергей Рахманинов в 1923 году конструктору Игорю Сикорскому на построение самолета, который перелетал бы через Атлантический океан.

- Мне надоело страдать из-за морской болезни во время путешествий из США в Европу, - пояснил Рахманинов. - За самолетами будущее. Можно сказать, я вкладываю в будущие гастроли.

Развелся из-за приверженности жены к коммунистам

1889, 6 июня - в семье профессора кафедры неврологии и психиатрии Ивана Сикорского в Киеве родился Игорь.

1903 - поступает в Морской кадетский корпус в Петербурге. Через три года оставляет учебу. Становится студентом Киевского политехнического института. Проектирует вертолеты и самолеты. Ездит на курсы в Парижскую техническую школу.

1910 - начинает работу над созданием вертолета. Конструирует аэросани и аэропланы. Самолетом С-6 устанавливает мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами - 111 км/ч.

1917 - в Петрограде женится на Ольге Синкевич. У них рождается дочь Татьяна. Жена становится активной сторонницей коммунистов, и они расстаются. Оставляет ей дом, а сам арендует квартиру. Знакомые сообщают, что им интересуются чекисты. Выезжает во Францию, затем в США.

1923 - основывает компанию Sikorsky Aircraft. Первый свой самолет S-29 собирает в ангарах птицефабрики. В следующем году в Нью-Йорке женится на учительнице Елизавете Семеновой. У них рождаются сыновья Сергей, Николай, Игорь и Георгий.

1941 - вертолеты Сикорского берут на вооружение Вооруженные силы США. По его лицензиям начинают вертолетостроение в Великобритании и Франции.

1957 - вместо авто на вертолет пересаживается президент США Дуайт Эйзенхауэр. Вертолетные площадки оборудуют у Белого Дома.

1972, 26 октября - Игорь Сикорский умирает в американском городе Истон в штате Коннектикут. Компанию Sikorsky Aircraft унаследовал старший сын Сергей.

Автор: Игор ШЕВЧУК
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