"Такая пересадка - дело далекого будущего. Хотя эксперименты на животных обнадеживают"

- Нет никаких сомнений, что при достаточной хирургической технике пересадка почек может быть показана людям. Эту практику нужно применять в наших клиниках. Я в этом уверен, - говорит 35-летний Юрий Вороной на IV Всеукраинском съезде хирургов в Харькове в ноябре 1930 года. Показывает результаты успешной операции по пересадке почки собаке.

Он работает в городском отделении хирургии. Исследует методы переливания крови на трупах, интересуется пересадкой органов. Его отец умер 40-летним от хронического заболевания почек, поэтому Юрий больше всего интересуется этим органом.

Оперирует собаку. Подживляет почку на шею, подсоединяет к сонной артерии. Почка работает, медики в восторге.

Внимание на Юрия Вороного обращают не только коллеги, но и политическое управление. Находят в его биографии службу в армии Украинской Народной Республики в 1918 году. Признают неблагонадежным, но расправиться не решаются. Высылают из Харькова в Херсон.

Там возглавляет Первую городскую больницу. С женой Верой, сыном Вячеславом и дочерью Галиной поселяются в комнате на 2-м этаже дома на территории учреждения.

Вороной берется за ремонт, получает дрова для печного отопления, новое оборудование и редкие медикаменты. Заботится о саде и конюшне. Оперирует пациентов с проблемами внутренних органов и проводит переливание крови.

В командировке в Харьков встречается с хирургом Адамом Бельцем. Рассказывает о готовности попробовать пересадить почку человеку.

- Осуществить этот замысел будет сложно, - говорит Бельц. - Считают, что такая пересадка - дело далекого будущего. Хотя результаты экспериментов на животных обнадеживают. Но надо преодолеть сложную преграду - несовместимость тканей. Впрочем, дерзайте, коллега!

В харьковскую больницу попадает пациентка в тяжелом состоянии. 26-летняя Оксана Галушко поссорилась с мужем, который ее предал и бросил. В отчаянии приняла сулему - хлорид ртути, которым протравливали семена, дезинфицировали белье и одежду. Ей стало плохо, но в больницу не обращалась. Госпитализировали через 4 дня.

В полусознании рассказывает, что после яда чувствовала судороги в животе и отвращение к еде. Болит поясница и живот, отсутствует моча. Вызывают Юрия Вороного.

Очищают кишечник и вводят раствор глюкозы. Но состояние пациентки ухудшается. Понимают, что она умирает. Собирают консилиум, и Юрий Вороной решает пересадить почку.

3 апреля 1933 года в травмпункт привозят 60-летнего мужчину с травмой головы. Он умирает в приемном отделении. Хирург берет на себя всю ответственность и распоряжается готовить Оксану Галушко к пересадке почки.

У покойного донора берут анализы. У него третья группа крови, а у пациентки - первая. И времени искать другого донора - нет. Решают рискнуть. Почку вырезают через 6 часов после смерти мужчины.

На экспериментальной операции присутствуют медсестры и слушательница вечерних курсов мединститута. Пациентке вводят наркоз. Юрий Вороной вырезает ложе для почки на правом бедре. Туда кладут новый орган и пришивают его к артерии и вене. Затягивают кожей. Видят невероятное - кровообращение в почке восстанавливается.

После операции женщине становится лучше. Исчезают судороги, рана заживает нормально. Анализы показывают уменьшение концентрации ртути. Проводят переливание крови.

На вторые сутки появляются предварительные симптомы. Пациентка теряет сознание. Почки отказывают, и она умирает. С пересаженным органом прожила более 48 часов.

Юрий Вороной объясняет неудачу пагубным воздействием ртути и несовместимой группой крови донора. Не исключает и вред от значительного переливания крови. Предполагает, что при нормальных условиях операция должна быть успешной.

Он первый в мире провел такую операцию. Доказал, что пересаженные от трупа органы способны работать и не отравляют организм. Однако о результатах умалчивают. Их обнародуют позже в докладе на Всемирном конгрессе анестезиологов и реаниматологов, а также в итальянском медицинском журнале "Винерва Хирургика" 1934 года.

5 операций по трансплантации трупной почки провел Юрий Вороной. Пересаженные органы не приживались. Впервые это удалось в 1954 году американцу Джозефу Марри. Он взял почку от живого мужчины и пересадил его брату-близнецу.

Получил ранения в бою под Крутами

1895, 21 августа - в селе Журавка - теперь Варвинский район Черниговской области, в дворянской семье математика Георгия Вороного и акушерки Ольги Крицкой родился сын Юрий-Георгий. Имел старших брата Александра и сестру Александру, младших Марию и Елену. Жили в Варшаве, где отец преподавал в университете.

1913 - поступает на медицинский факультет Университета святого Владимира в Киеве - ныне университет имени Тараса Шевченко. Обучение прерывает из-за Первой мировой войны. С началом Украинской революции вступает добровольцем в перевязочный отряд войск Центральной Рады.

1918, 29 января - участвует в бою под Крутами. Раненым его вывозят в киевский лазарет. Там знакомится с Верой Нечаевской, членом Центральной Рады. Женятся, родился сын Вячеслав. Позже - дочь Галина.

1921 - оканчивает Киевскую государственную медицинскую академию. Работает ассистентом в клинике мединститута. Помогает Евгению Черняховскому, который проводит трансплантации органов животных.

1926 - становится ассистентом на кафедре хирургии Харьковского медицинского института у Владимира Шамова. Осуществляет первую успешную пересадку почки собаке.

1933 - проводит первую в мире операцию по пересадке почки человеку. Получает научную степень кандидата медицинских наук без защиты диссертации. Избирают депутатом Херсонского горсовета.

1936 - возглавляет кафедру хирургии Харьковского стоматологического института. Принимают в правление Общества хирургов.

1941 - переезжает в село Водолага Харьковской области. Работает сельским врачом, организует госпиталь для раненых советских солдат и партизан. В 1943-м немцы берут в плен для оказания медицинских услуг в передвижном госпитале в Житомире. Убегает оттуда.

1944 - назначен главным хирургом отдела госпиталей Житомирской области. Спасает жизнь сотням солдат. После войны ему запрещают работать в Харькове как человеку, который "сотрудничал с немцами".

1950 - переезжает в Киев. Становится заведующим отделением хирургии в Институте экспериментальной биологии и патологии имени Александра Богомольца. Возглавляет Киевский научно-исследовательский институт переливания крови и неотложной хирургии.

1961, 13 апреля - умирает в Киеве от сердечного приступа, вызванного хроническим коронарным заболеванием. Похоронен на Байковом кладбище.