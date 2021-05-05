Судьбу Украины во Второй мировой войне решали за нас. Сейчас делаем это сами

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вспоминают жертв 1939-1945 годов. Это был самый кровавый вооруженный конфликт в истории. Погибли до 85 млн человек, в частности, до 10 млн украинцев.

Для наших земель война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Авиация бомбила Львов и другие западноукраинские города. Закончили воевать украинские военные на территории Германии и других европейских стран. Уроженец села Горяйстовка, теперь Ахтырского района Сумской области, 24-летний Алексей Берест участвовал в установлении флага победы на крыше немецкого Рейхстага в Берлине 30 апреля 1945-го.

- Мы отмечаем завершение войны по европейским традициям и справедливо подаем роль украинцев. Вместо "Великой Отечественной войны" говорим о "немецко-советской". Изменилась идеологическая составляющая и символика, - говорит историк Игорь БЕГУН, 30 лет. - Дискредитированную пророссийскими террористами георгиевскую ленту заменили красным маком - символом крови, пролитой людьми во время боевых действий. Отошли от советской тоталитарной концепции, которой Россия придерживается до сих пор.

Великая отечественная - это фраза, которой мобилизовали народ на оборону СССР. Называли войну справедливой. За пределы вынесли события 1939-1941 годов. Тогда советская власть заключила с немцами пакт о ненападении Молотова-Риббентропа. В 1939 советские войска захватили часть Польши, аннексировали страны Балтии и Бессарабию, начали войну против Финляндии. Поэтому справедливо говорить, что Сталин и советское руководство ответственны за начало войны так же, как и немцы.

Российские историки утверждают, что Советский Союз выиграл бы войну без Украины. Какова роль украинцев?

- Такие заявления удивительные и смешные. Украина входила в состав Советского Союза, и ее жители под угрозой репрессий были обязаны служить в Красной армии. Когда началась немецко-советская война 22 июня 1941 года, украинцев привлекли ко всем операциям СССР. До конца лета 1941 года в армию призвали 1,3 миллиона жителей Украины. Создали Юго-Западный фронт, который противостоял немецким войскам группы армий "Юг". Оборона Киева задержала продвижение врага и позволила выиграть время. Оно было необходимо, чтобы подготовиться к отражению в центральных районах России. Этим сорвали гитлеровский план молниеносной войны. Чтобы сломить сопротивление под Киевом, фашистам пришлось приостановить наступление на Москву и направить части группы "Центр" в Украину.

В рядах Красной армии доля украинцев составляла 8 процентов, а впоследствии - 11. В 1943-1944 годах из Украины мобилизовали более трех миллионов человек. За все годы войны - шесть миллионов.

Украинцы воевали не только в Красной армии. В войске польском их насчитывалось до 120 тысяч, 8 тысяч погибли. Были в вооруженных силах Великобритании и ее колоний, в составе армий Канады и США. И не только воевали. Украинка Анна Храплива служила в Канадском женском армейском корпусе. 22 тысячи женщин были задействованы во вспомогательной службе в небоевых подразделениях на территории Великобритании. Украинцы участвовали в высадке в Нормандии, что позволило открыть второй фронт в Европе и ослабить немцев. Даже в составе французского движения сопротивления и китайской армии были наши люди. Большой вклад в победу внесли украинские ученые и врачи.

В прошлом году российский президент Владимир Путин назвал украинцев "населением, благодаря которому Сталин получил права на территорию Польши" и "коллаборационистами Гитлера".

- Это пример того, как в современной России освещают Вторую мировую войну. Идеология направлена ​​на тамошних граждан. В Европе такое не воспринимают серьезно. Кремль пытается переложить вину на западноевропейские страны, которые якобы подталкивали Гитлера к агрессии и не помогали СССР.

В победе возвышается заслуга Советского Союза. А Красной армии предоставляется мессианская роль. Это попытка отбелить СССР и РФ как наследницу.

Путин вместе с фамилиями Петена, Квислинга, Власова поставил фамилию Бандеры. Эти лица или воевали на стороне нацистской Германии, или были лояльными к ней политиками. Бандера же сидел в немецком концлагере Заксенхаузен за попытку восстановить независимость Украины. Он не мог быть коллаборационистом и жертвой нацизма одновременно.

Вы принимали участие в создании карты движения сопротивления в Украине. Что узнали?

- Карта освещает не все движение сопротивления, а сеть Организации украинских националистов - бандеровцев. От областного центра и по районам. Дает визуальное представление, насколько разветвленным было подполье ОУН и как далеко простиралось его влияние. Ячейки действовали в Донецкой и Луганской областях, в Днепропетровской, Харьковской, в Крыму. Карта разрушает стереотипы, что националисты были только на западе Украины.

Неожиданно, что Донетчина лучше исследована на предмет деятельности ОУН, чем Харьковщина. По Крыму есть больше информации, чем о Хмельницкой области. Многие деятели сбежали и после войны стали известны в диаспоре. Например, писатель Иван Багряный в Ахтырке Сумской области познакомился с участниками походныхгрупп ОУН. С их помощью переехал во Львов. Рисовал, создавал патриотические тексты и стихи в главном очаге пропаганды на Волыни, в Карпатах.

Оуновцем был языковед и диссидент Святослав Караванский. Руководил центром подполья в одесском университете под псевдонимом Бальзак. Химик Петр Шинкарь во времена немецкой оккупации возглавлял отдел образования в районной управе Славянска Донецкой области. В ОУН входили и русские, и бывшие комсомольцы и члены компартии, которые переосмысливали положение Украины.

Раньше говорили только о советском подполье. Можно ли приравнять его влияние на ход Второй мировой с деятельностью ОУН?

- Советское движение сопротивления работало в тылу над ослаблением немцев и их союзников, чтобы способствовать победам Красной армии. Устраивали диверсии на железных дорогах, по которым шло снабжение на фронт, против военной техники, высоких чинов армии и оккупационной администрации. Это называли всенародной борьбой. Подполье действовало в Приднепровье и на Востоке Украины, потому что на Правобережье из-за быстрого продвижения врага его не успели развернуть. Распространилось лишь с 1942-1943 годов.

В Организации украинских националистов стратегия отличалась. Стремились не допустить возвращения советской власти. Рассчитывали, что обе воюющие стороны - Германия и СССР - истощатся и начнут распадаться.

Поэтому украинское подполье сосредоточилось на наращивании сил для вооруженного выступления в критический момент, защищало население от грабежа и препятствовало вывозу на принудительные работы. Стратегия была общей для всех национальных партизанских формирований Европы. В Южной Европе благоприятными моментами были высадка союзников на Сицилии в 1943-м, а в Западной - открытие второго фронта в Нормандии в 1944 году. В Украине до такого не дошло.

Россия проявляет агрессию в разных точках мира. США и европейские страны пытаются противодействовать. Можем сравнивать международное положение в 1939 и сейчас?

- В 1939 году Советский Союз был агрессором наравне с Германией. Сегодня Россия ведет подобную политику. Но тогда мир не сразу понял, что нужно объединяться ради победы над врагом.

Антигитлеровская коалиция из 26 государств оформилась в начале 1942-го - почти через 2,5 года после начала войны. Благодаря этому и победили, хоть до войны были идеологическими противниками.

В 2014 году европейские страны ограничивались глубокой обеспокоенностью относительно агрессии против Украины. Но уроки Второй мировой войны не прошли даром. Мировые лидеры начали действовать против России, применили санкции. У нас есть мощные союзники и военная и дипломатическая помощь.

Украина независимое государство. Во Второй мировой войне нашу судьбу решали другие. Сейчас мы делаем это сами. Должны ценить.

Для победы надо объединиться внутри страны. Тогда нам будут помогать другие государства. Об окончательном решении проблем говорить рано. Но ситуация лучше той, которая была перед Второй мировой.