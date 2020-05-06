Сотрудничество Кремля с Гитлером должен был скрыть термин "Великая отечественная война"

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, 9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Мероприятия проводятся под лозунгом "1939-1945. Помним. Побеждаем". В эти дни проходит 75 лет с момента капитуляции Германии.

— Традицию отмечать победу над нацистами 9 мая унаследовали от СССР. Ее формировали "сверху", распоряжениями советского руководства. Помпезные парады, празднования, награждения ветеранов начались в 1965-м — через 20 лет после окончания войны, — говорит историк Виктория Яременко, 41 год. — В тот период и творился миф "Великой отечественной войны" и культ победы.

После распада Союза, некоторые страны оставили эту традицию, боясь замахнуться на сакральное.

Празднование 8 мая переносит нас к европейским традициям. Большинство стран именно тогда отмечают День памяти и примирения.

— Акт капитуляции Германии подписали поздно вечером 8 мая 1945-го. В Москве уже было 9 мая. Президиум Верховного Совета СССР издал указ, которым объявил его Днем Победы.

В смене дат нет пренебрежения или умаления важности события. Это попытка отойти от мифологизированной советской традиции. В России ее продолжают придерживаться и навязывают другим. Если Украина так же будет смотреть на историю, она будет попадать под влияние кремлевской пропаганды.

День Победы отмечали в честь поражения нацистской Германии от Красной армии в "Великой отечественной войне". В Украине этого термина начали избегать, называя ее советско-германской. Почему эта замена важна?

— "Великая отечественная война 1941-1945" — это идеологическое клише, созданное в СССР. Оно должно поднять угнетенных репрессиями и тяжелой жизнью людей на противостояние с войсками Гитлера. Еще ее будто сравнивали с Отечественной войной 1812 года с Наполеоном.

"Великая отечественная" должна была скрыть сотрудничество Кремля с Гитлером в начале Второй мировой войны — в 1939-1940-х. За ее пределами оставались пакт Молотова-Риббентропа — советско-германский договор, которым поделили сферы влияния в Европе, вступление Красной армии в Польшу в сентябре 1939 года, советско-финская война 1939-1940-х. Солдат, которые воевали в Финляндии, не называли ветеранами. Ими были только участники боевых действий после 22 июня 1941-го. Мол, СССР вел только справедливую войну, его войска отстаивали родину, не имели захватнических планов.

Противостояние СССР с немцами — это фрагмент Второй мировой войны. Важный, с ключевыми боями и переломными моментами. Но для Украины Вторая мировая началась не 22 июня 1945-го, а 1 сентября 1939 года когда Германия напала на Польшу. 120 тысяч украинцев в составе войска польского боролись с нацистами.

Части украинцев трудно отказаться от советской традиции 9 мая. Что может в этом помочь?

— В обществе нет симпатии к празднованию 9 мая по-старому. Но и нет окончательного единства против этого. Поэтому и существует два дня, связанных с победой над нацизмом.

Миф "Великой отечественной войны" живучий. Потому что к нему привлекали кино, музыку и искусство. Они добавили эмоциональности празднованиям. Советские фильмы и песни даже на теперешнем телевидении пользуются спросом. Потому что ассоциируются с детством и молодостью. Как и парады, для многих. В советской школе нам раздавали военную форму и шапки-буденовки — мы их ужасно не хотели одевать. Пели песню "Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим". Еще и должны были шагать, поэтому перед тем проходили муштру. Россия это все развивает и оно приобретает такие гротескные формы, которых даже в СССР не было.

Фактами убедить сложнее. Книги, а тем более научные, не охватывают массы. Недавно издали труд "Война и миф", но этого мало. Государство должно выделять средства на качественные фильмы. Брать за основу истории людей. Через них рассказывать о войне, касаться запретных в СССР тем.

Владимир Путин считает, что СССР победил бы Гитлера без Украины. Какова была роль украинцев в той войне?

— Более семи миллионов воевали в составе Советской армии, почти три миллиона — погибли. Еще стали жертвами пять миллионов гражданских. Украинская территория фактически полностью была оккупирована немцами, которые использовали ее ресурсы. Города и села уничтожили. Россия не претерпела таких разрушений.

В тылу работали украинские ученые. Подальше от линии фронта с наших земель вывезли заводы и предприятия. Украинцев награждали званиями Героев СССР. Путин не имеет права присваивать победу. Это заслуга многих народов, входивших в Советский Союз, и союзников антигитлеровской коалиции — США и Великобритании.

Не станет ли отмена Дня Победы отказом от исторической памяти?

— Остается действующим Закон Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне". Имеем День памяти 8 мая и День Победы 9 мая. Об отмене последнего говорили, но решение не принято. Люди не готовы к этому.

Отказ от Дня Победы не будет потерей. Речь идет не о забытье и беспамятстве, а о восстановлении исторической справедливости. Это отказ от громких парадов. Вспоминать, помнить жертв и тех, кто пережил эту трагедию — наш долг. Война — это зло, трагическая страница, а не праздничная.

10 миллионов украинцев остались без жилья после Второй мировой войны. Материальные потери украинских земель тогда оценили в $100 млрд. Вывезли более 500 крупных предприятий.

56 процентов украинцев соглашаются с утверждением, что Советский Союз ответственен за начало Второй мировой войны с Германией. Не согласны с этим 24%, еще 20% не определились. Такие результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенного 17-22 апреля.

Маршал Георгий Жуков не позволил нести "знамя Победы" на параде

— Я заинтересовался историей "знамени Победы" в 2011-ом. Тогда как по команде, в наших городах и селах появились люди с ними и георгиевскими ленточками, — рассказывает писатель 72-летний Анатолий Пономаренко из Одессы. — Во Львове была провокация, когда пророссийские организации привезли советский флаг в город. Там начались драки и жестокие сцены сняли представители российского телевидения. Показывали, как якобы украинцы уничтожают память. Милиция способствовала провокаторам. Я обратил внимание на лица людей, которые привезли знамена. Как писал Исаак Бабель: "О чем могут думать такие люди — выпить, закусить, дать кому-нибудь по морде". Эта пропаганда шла из России, где "знамя Победы" признали национальной реликвией в 2007-ом.

Красный стяг с серпом, молотом и звездой в левом верхнем углу символизировал знамя, водруженное над Рейхстагом в Берлине, который тогда был архивом и госпиталем, в мае 1945-го. Вокруг него возникло много мифов. Раскручивать как символ Дня Победы стали в России после прихода к власти Владимира Путина.

– Захватывать бывшее здание немецкого парламента в Берлине поручили 150-й дивизии. Полит-органы взялись искать двух кандидатов - россиянина и грузина. Избрали Михаила Егорова и Милитона Кантария. Но они воевали около трех месяцев и не имели фронтовых наград. Их перевели из обычной роты в подразделение разведки. Это означало, что им было не обязательно участвовать в повседневных боях.

Бой за Рейхстаг начался утром 30 апреля. Избранные солдаты сидели с флагом в штабе. Но среди воинов оказались желающие отличиться и уже к 15:00 два стяга висели на колоннах здания. Сообщение об этом дошло до Кремля и его разнесли по миру информагентства.

– Но немцы отбили Рейхстаг и фотокорреспонденты не увидели флагов. Военачальники испугались, начали новый штурм и отправляли своих солдат с флагами. Опытным удалось добраться и на крышу. Под охраной взвода автоматчиков туда провели Егорова и Кантарию. Они потеряли подготовленный флаг с гербом и повесили обычное красное полотнище.

Затем командование выслало в Москву нужный им флаг. Когда во время репетиции Парада Победы маршал Георгий Жуков увидел его, то приказал отправить в архив. На нем было написано "150 дивизия". Не понравилось, что на "флаге Победы" указали название.