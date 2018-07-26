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пятница, 27 июля 2018 06:35

"Нет ничего более приятного и более полезного, чем мыть голову в дождевой воде"
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"Сначала было как-то необычно и беспокойно. Казалось даже, что это нужно забыть. Теперь я понимаю, что такое невозможно забыть. Я уже овладел собой. Дорогая моя. Никогда больше не думайте, что я стал слабее после этого лета. Главное никогда не упрекайте Куоккалу за то, что в ней так вспыхнула вдруг наша старая "дружба", — просит писатель Владимир Короленко в письме историка Татьяну Богданович. Вспоминает об отдыхе летом в 1910 году на берегу Финского залива в поселке Куоккала — теперь Репино в составе Курортного района в Петербурге, Россия.

Современники называют Владимира Короленко "совестью интеллигенции". Вне работы он постоянно живет лишь семьей — на 2 года младшая жена Евдокия и две дочки.

— Вы и романы не пишете, потому что не имеете опыта в этих делах, — пошучивает журналист Николай Анненский над Владимиром Короленко. Советует завести отношения "на стороне".

"Личных романов" он не допускал. Не ухаживал. О половых отношениях говорил всегда прямо и просто. По его мнению, литература будущего заговорит об этих естественных и хороших вещах языком откровенным и недвусмысленным", — писал в воспоминаниях друг Сергей Протопопов.

Писателя любит на 19 лет младшая Татьяна Богданович. Она с 2 лет живет у тети Александры Анненской. В первый раз увиделась с Владимиром Короленко в 1880-м в тюрьме возле Казани. Там сидит и ее дядя Николай Анненский. Оба как "политически неблагонадежные". Александра с Татьяной переселяются туда. Ходят на свидания в тюрьму вместе с матерью и сестрой Короленко. Таня чаще всего садится рядом с Владимиром.

Ей нравятся мягкий взгляд его карих глаз, голос и польский акцент. Потом Короленки и Анненские вместе живут в Нижнем Новгороде и работают в журнале "Русское богатство".

Как-то у Короленко Татьяна знакомится с их квартирантом Ангелом Богдановичем. В 1898-м вступает в брак с ним. Рожает четырех детей. Для наименьшего сына Владимира берут за крестного отца Короленко. Спустя девять лет Ангел Богданович умирает от неудачной операции.

"С Владимиром Короленко и Татьяной мы вместе много блуждали по улицам вечерней Куоккалы, — пишет в дневнике 20 июня 1910 года детский поэт Корней Чуковский. — На следующий день они были у меня. Я провожал их до самого дома. За все время я ни разу не видел Короленко в плохом настроении. За чайным столом его голос звучал постоянно. Его благодушность и радостность распространялись на всех".

Татьяна Богданович снимает в курортном поселке дачу. Владимир Короленко у нее гостит.

"Обычно мама приходила на пляж с дядей Володей, — писала в воспоминаниях позже ее дочка София. — Она — в белом платье, стройная, молодая и пышноволосая. Он — чуть повыше, широкоплечий, прямой и подтянутый. Его седоватая кудрявая голова слегка откинута назад".

Большинство времени проводят у моря — гуляют и играются.

"Дядя Володя с увлечением "пускал рикошеты" — выбирал плоский камешек и бросал над водой быстрым и ловким движением, — вспоминает дальше. — Тот летел, подпрыгивая, как по льду. Учил он и нас этому искусству. Как-то море отступило. Из воды вынырнуло много камней. Мы с визгом прыгали по ним. Дядя Володя некоторое время молча наблюдал за нами, а затем тоже стал скакать по камням. Мы смотрели на него с восхищением. Но он сделал огромный прыжок и сорвался в воду. Быстро поднялся, стоя по колено в воде, отжал полы пиджака и вышел на берег. Мы не могли сдержаться и падали от смеха".

Как-то после обеда все сидели на террасе. Владимир Короленко поднялся в свою комнату отдыхать. Начался ливень, но одновременно из-под облаков выглянуло солнце.

— Что это! Откуда-то дым! Дача загорелась! — закричала Татьяна Богданович.

Дети забыли о дожде и выскочили в сад — чтобы посмотреть, где горит. В окне на втором этаже увидели гостя. Он высунулся по пояс. На голове взбивал "шапку" белой мыльной пены. Солнечные лучи согрели его голову, и от нее расходился пар.

— Дядя Володя голову моет! — неистово кричат.

— Нет ничего более приятного и более полезного, чем мыть голову в дождевой воде, — отвечает он.

В конце лета Владимир Короленко едет в Полтаву. "Мне хочется опять написать Вам, — сообщает в письме к Татьяне. — Что именно — я еще не знаю. Это так приятно, что я до сих пор чувствую неописуемую радость. Такой славный отзвук милых куоккальских дней".

Евдокия Короленко узнает о близости мужа с кумой. Но дает ему время на размышления — с кем остаться. Коллеги и знакомые планируют пышно отмечать их серебряную свадьбу 27 января 1911 года. В письме к Богданович писатель сетует на друзей, которые хотят провести торжества без его согласия. Она ему всегда отписывает в конвертах сиреневого цвета — чтобы быстро находил и читал в первую очередь. Успокаивает и объясняет, что это из-за общенародной любви и восхищения талантом.

Татьяна ждет лета 1911 года и опять приглашает Короленко. Готовит ему комнату, но он не приезжает. Через год женщина опять с надеждой на встречу едет в Куоккалу. В околицах свирепствует скарлатина, и обеспокоенная мать обращается за советом к своему другу. Он находится в Петербурге. Вместе с женой едет к Татьяне. Советуют оставаться на отдыхе, а сами на следующий день покидают дачу. После того почти до смерти Владимира Короленко не встречаются и только ведут переписку.

6000 рублей в год зарабатывал Владимир Короленко в 1900-м — зарплата редактора журнала и гонорары. 700 руб. стоила аренда 8-комнатного дома в Полтаве. Тогда килограмм мяса стоил 22 коп., гречки — 10 коп., мужской костюм — 8 руб. Значительную часть денег семья Короленко раздавала бедным.

Похоронил двух дочек

1853, 27 июля — в Житомире в семье уездного судьи Галактиона Короленко родился сын Владимир. Род происходил от миргородского полковника Ивана Короля.

1866 — семья переезжает в Ровно, где Владимир заканчивает гимназию с серебряной медалью. Поступает в Петербуржский технологический институт, но оставляет его из-за нехватки денег.

1874 — за связи с революционерами его арестовывают и высылают на три года в Кронштадт под надзор полиции. После освобождения работает корректором в Петербурге. Начинает писать рассказы. Самый известный — "Слепой музыкант".

1886 — вступает в брак с Евдокией Ивановской. У них рождается дочь София, а через два года — Наталия. В 1892-мо — Елена. Она умирает в следующем году. После нее рождается Ольга, которая прожила лишь 9 месяцев.

1900 — селится с семьей в Полтаве. Покупает возле села Малый Перевоз землю и строит дачный дом, где проводит с семьей лето. Пишет о коррупции местных чиновников.

1915 — под дом писателя подбросили больного младенца. Его выходили. Одна из полтавок выразила желание забрать его себе. Дала имя Владимир.

1921, 25 декабря — Короленко умирает в Полтаве. Похоронен на Старом кладбище. Во время ликвидации некрополя в 1936 году могилу перенесли на территорию Полтавского городского сада.

Автор: Людмила ОЛЬХОВСКАЯ
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