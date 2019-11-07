На Дмитрия заканчивается сезон сватаний

8 ноября православные чтят святого великомученика Димитрия Солунского, который жил в 270-306 годах. Происходил из знатной и состоятельной семьи римского проконсула города Солунь (ныне Салоники в Греции.

Семья тайно исповедовала христианство. Взрослым Дмитрия поставили во главе войск Солуни. Когда император узнал, что он популяризирует христианство, распорядился наказать пытками. Дмитрий не выдержал их и умер. Тело бросили диким зверям, но оно осталось невредимо, начало мироточить. Святого считают покровителем воинов и защитников Родины.

- До Дмитрия - девка хитрая, а после — и горшку говорит "Добрый вечер", - рассказывает 50-летняя Татьяна Жохина из села Бережовка Ичнянского района на Черниговщине. - Если после Дмитрия посватаешься, то уже свадьбу пришлось бы гулять аж в пост Рождественский.

Дмитров день считают последним, когда можно засылать сватов и успеть отгулять свадьбу до поста, который длится с 28 ноября до 7 января. Женщина рассказывает, что и сейчас в Бережовке и соседних селах придерживаются этого обычая -"чтобы хорошо молодым жилось и семья не разбежалась".

Над незасватанными переборчивыми девушками смеялись: "После Дмитрия, как залают во дворе собаки, то девушка уже говорит: "Будьте, дяденька, здоровы! Не видели где сватов?"

Ребята, которые сватались на Дмитрия, имели меньше шансов получить тыкву — отказ. В этот день некоторые девушки волновались: "После Дмитрия и за старца, лишь бы не остаться". А переборчивые, которые не собирались выходить замуж за первого попавшегося, говорили: "Передмитрую, и опять хитрую".

Девушке, которая очень хотела выйти замуж, советовали в ночь перед Дмитрием шепотом читать молитву и очень быстро креститься: "Святой Дмитрий! Дай мне мужа хитро! Кое-какой лишь бы был, чтобы хлеба раздобыл! Какой-такой носатый, лишь бы был богатый!"

- Дмитрия - праздник карательный, - рассказывает Татьяна Жохина. — Лучше никакой работы не делать, потому что руки и ноги будут болеть. Мыши могут поточить зерно и одежду.

Исключение — сажать чеснок. Если это сделать на Дмитрия, то родит головастый, крепкий, "злой" и хорошо хранится в течение зимы. А все посаженное после Дмитрия — плохо родит.

Верили, что накануне Дмитрия души умерших приходят в дома навестить родственников. Поэтому особенно женщины строго придерживались запрета мазать в доме печь, чтобы "умершим не заляпать глиной глаза".

— В последнюю субботу перед Дмитрием начинают поминать в церквях всех умерших, — рассказывает 67-летняя Любовь Пазюк из села Цинева Рожнятовского района Ивано-Франковской области. — На могилки несут хлеб со свечой, которую там зажигают. Потом к тому хлебу добавляют деньги и отдают бедным — за помин душ умерших.

На Полесье, начиная с Дмитрия, справляют "деды" - обеды и ужины в память об умерших родственниках.

- У нас Деды делают в субботу перед Михаилом - 21 ноября, - говорит 87-летняя Елена Далидон из села Бродница Заречненского района Ривненской области. — Тогда умершим родственникам ставим поминальный завтрак. Готовят борщ, кашу и перетертый со сметаной творог. Позавтракав, блюда и ложки оставляют на столе, "пусть постоит долго, чтобы Деды могли наесться".

Остатки пищи сжигали в печи или печке, "чтобы дымом шло к Богу". Иногда выносили птичкам. Забрасывали на крышу дома со словами: "Помяните дедов и братов, и всех умерших душечек".

— На Деды надо напечь блинов, — добавляет соседка 55-летняя Галина Гаврилович. — А еще нажарить из сала шкварок, чтобы туда те блины макать.

В Броднице блины пекут размером не более ладони. В соседнем селе Островск готовят "сковородники" - на всю сковородку. И большие, и маленькие блины подают на стол обязательно горячими, чтобы с пылу с жару.

Готовили, открыв двери или окна. Верили, что их сладкий и вкусный дух привлечет "дедов" к родному дому. По народным представлениям, умершие предки живут в темноте плохо видят, поэтому по аромату блинов им будет легче попасть к родным.

На Житомирщине на "Деды" свежеиспеченный, еще горячий хлеб, разламывали и клали на подоконник. Во время поминального ужина хлеб не резали, а ломали руками. Ножи и вилки на стол не выкладывали, чтобы случайно не задеть предков, чьи души присутствуют на поминальной трапезе.

У входной двери хозяйка ставила кружку с водой, вешала полотенце-"утиральник", чтобы предки могли умыться "с дороги из мира дальнего". После захода Солнца, семья садилась за стол. Посередине него ставили зажженную свечу.

После общей молитвы за души умерших, хозяйка брала в руки тарелку и набирала на нее по ложке от всех блюд. Открывала дверь и на пороге дома трижды приглашала предков на ужин: "Деды, Деды! И свои, и чужие, и известные, и неизвестные, приходите ко мне на ужин!"

Поминальный ужин проходил в полном молчании. Только время от времени вспоминали о добрых поступках умерших родственников и знакомых.

В селе Островск Заречненского района Ривненской области поминальный ужин "дедам" готовят из семи постных блюд. На следующий день накрывают девять или двенадцать блюд — "бабам". Здесь сохранился древний обычай относить остатки поминальной трапезы к реке и пускать их по воде "для утопленников".

Считают, что люди отдавали дань предкам, которые и в потустороннем мире занимались живыми потомками и родственниками. Это обеспечивало благополучиеие семье.

Имеет серебряные ключи, которыми запирает землю

День Святого Дмитрия считали переломным в годовом круге. С ним связывали окончательное завершение теплого сезона и начало холодов.

Приметы: если на Дмитрия снега нет, то еще не скоро будет зима. Если выпал снег — весь ноябрь будет морозный. Когда Дмитриев день по снегу, то и Пасха по снегу. Дмитрий по голу, то на Святую Пасху — так же будет.

На народных иконах Святого Дмитрия изображали в серебряных латах и с серебряной трубой в руках. Из нее на землю падал снег. Еще по преданию, Дмитрий имеет серебряные ключи, которыми запирает землю. Весной передает Святому Юрию, которого чествуют 6 мая. Тот отпирает и выпускает тепло. Об этом пели в колядке:

У Святого Дмитрия труба из серебра,

У Святого Юра — труба из тура.

Как затрубит Святой Дмитрий -

Да и покрыл зимков все горы бело.

Святой Юрий как затрубил, —

Весь лед разбил и деревья развил