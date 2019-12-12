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пятница, 13 декабря 2019 06:30

"Моей маме все сбылось. Все время собаки отзывались с севера"

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- На Андреевские вечерницы сходились и приглашенные, и нежеланные гости. Развлекались всю ночь. Хохот стоял на каждой улице до утра, - рассказывает 68-летняя Неонила Парасенюк из села Очеретня Кривоозерского района Николаевской области.

13 декабря православные и грекокатолики почитают апостола Андрея Первозванного. Он родился в Палестине в конце I в. до н. э. и был учеником Иоанна Крестителя. С братом Петром ловил рыбу на Галилейском озере, когда к ним подошел Иисус Христос. Андрей стал первым апостолом, потому и назван Первозванным. Проповедовал учение Христа в Европе и Азии.

В летописи "Повесть временных лет" сказано, что Андрей побывал на берегах Днепра. Поставил здесь крест и сказал своим спутникам: "Видите эти горы? На них засияет благодать Божия. Будет большой город, и Бог построит много церквей". На этом месте встал Киев.

- На Андрея у нас для всей молодежи большой праздник, - вспоминает 79-летняя Надежда Левицкая из Очеретни. - Собирались девушки у кого-то и месили тесто. Из него пекли калиту - такой здоровенный корж с дыркой посередине.

Во время приготовления калиты строго запрещалось говорить. Для теста использовали "непочатую воду" - принесенную из трех, семи или девяти колодцев на рассвете. Добавляли мед и сушеные ягоды. Сверху посыпали маком, цукатами или орехами. В печи растопить надо было дровами, взятыми "потихоньку" у соседей. Верили, что тогда калита удастся на славу, и вечерницы пройдут весело.

- Как спечется калита, ее еще и украшают лентой, цветами бамажными, сухоцветом, чтоб она была красивая. Тогда вешают под патолок так высоченько, чтобы надо было аж пидскакувать, чтобы ее достать ртом, - говорит Неонила Парасенюк. - Тогда один становится на страже с квачом, его называют Калитинским. Все остальные по очереди "садятся" - берут между ног кочергу и "подъезжают" к нему. Того, кто на кочерге, называют Коцюбинским.

Калитинский перекрывает проход к калите. Чтобы ее укусить, надо ответить на его вопросы и не рассмеяться.

- Добрый вечер, Калитинский!

- Добрый вечер, Коцюбинский!

- Я приехал калиту кусать!

- А я буду по морде хлестать!

- А я кусну и не засмеюсь.

- А я хлестну и не побоюсь. Кусай!

В селе Ганнивка Братского района Николаевской области тот, кто подъезжал на кочерге, приговаривал: "Калита, калита, ты на поле выросла, ты на солнце пеклась, ко мне в рот подалась".

- А тот, что стоит с мазницей, болтовню болтает, штучки всякие показывает. Только чуть-чуть улыбнулся, моментально сажей тебя перемажет, - в 2011 году рассказывала жительница Ганнивки 78-летняя Тамила Будовец.

Исследователи древних славянских обычаев предполагают, что наши предки таким образом разыгрывали миф об умирающем и воскресающем солнечном божестве. Развлечение происходит именно тогда, когда наступает время самых длинных ночей и коротких дней. Верили, что тогда солнце умирает, его съедает страшный зверь, и смертельный холод угрожает всему живому на земле. Веселье и смех участников игры должны были защитить человека и всю природу от страха, холода и смерти. Приписывали радостному смеху обереговую и жизнеутверждающую силу.

- Калиту затем клали посреди стола и делили между собой, чтобы каждому досталось хоть по крошечному кусочку, - вспоминает Надежда Левицкая. - После того девушки накрывали стол и угощали всем, что приготовили.

- А как на Андрея поужинают, то надо было девкам собрать все ложки со стола, выйти на угол дома и потарахкать ими - откуда залают собаки, оттуда и жених будет, - рассказывает 57-летняя Людмила Березкина из села Малая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области. - И моей маме все сбылось. Все время собаки отзывались с севера, так она туда пошла замуж - в село Тридубы.

По народным представлениям, Андрей Первозванный звуками отзывается на вопрос или призывы девушек. Поэтому если в полночь выйти на порог и крикнуть: "Судьба, отзовись!", она подаст знак каким-либо звуком. Услышанное каждый трактовал сам. Еще можно спросить имя у мужчины, который пройдет в это время мимо. Верили, что так будут звать будущего жениха.

- А в двенадцать часов ночи девушки гадали. Узнавали, кто первый пойдет замуж, кто еще год будет в девках, а кто так без пары и останется, - вспоминает Надежда Левицкая. - Обязательно гадали на балабушках. Каждая девушка пекла себе такую небольшую булочку, обозначала ее. Потом все выкладывали их на скамейку и заводили собаку. Чью первую ухватит, та первая и замуж пойдет. Чью понюхает, покатает и бросит - ту девку парень бросит.

В Очеретне девушки гадали на Андрея, считая колья заборов: "вдовец-молодец, вдовец-молодец". На каком слове забор заканчивался, за того и выйдет замуж.

Ночь накануне Андрея считали волшебной.

- Говорили, что в этот день можно было посмотреть в зеркало и увидеть своего суженого или события из будущей жизни, - добавляет Неонила Парасенюк. - Я такого не делала. Боялась, что действительно кто-то будет стоять у меня за спиной.

Еще девушки ходили к колодцу и возле него рассыпали мак или лен. Заметали юбкой или фартуком, приговаривая:

Андрей, Андрей,

Я на тебя мак сею,

Запаской волочу,

Потому что очень замуж хочу.

Приснись мне во сне,

Кто будет меня брать по весне.

После этого девушка, не оглядываясь и ни с кем не разговаривая, ложилась спать. Верила, что суженый обязательно приснится.

Бывало, под подушку клали замок с ключом. Надеялись увидеть во сне, кто его придет открывать - тот и засватает. Вместо колодки могли прятать вишневые веточки, сплетенные будто мостиком. Ждали, чтобы во сне явился будущий муж и перевел через мостик.

Делали вареники с мусором

На Андрея девушки угощали ребят варениками с разными начинками. Лепили все вместе, но свои изделия запоминали. Затем следили, какой парень возьмет приготовленный ею вареник - тот ее суженый.

Если какой-то поклонник девушке не нравился, лепила вареник с паклей, мусором или солью. Затем пыталась подложить тому парню.

На киевском Полесье лепили один большой вареник в виде быка. Глаза его делали из фасоли, рога и хвост вырезали из картофеля. Доставался парню, который был самым серьезным, не смеялся во время развлечений.

Автор: Елена ЧЕБАНЮК
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