Людмила Павличенко расстреливала врагов через щели броневика

- Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уничтожила более 300 фашистов. Не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной? - выступает снайпер Красной армии Людмила Павличенко в Чикаго в конце 1942-го. Агитирует за открытие второго фронта в Европе. Чтобы американские войска начали боевые действия против Германии и ее союзников на западной части континента. Это ослабит профашистский блок и поможет советским войскам побеждать на восточном фронте.

Начало немецко-советской войны застало студентку исторического факультета Киевского университета Людмилу Павличенко в Одессе. Проходила практику в библиотеке и работала над дипломной работой о Богдане Хмельницком. Попросилась снайпером на фронт, потому что в Киеве занималась на стрелковых курсах. Вечером 24 июня 1941 года уже была в поезде, который следовал до границы с Румынией - союзницей Германии.

"Эшелон иногда стоял долго. Нас кормили. Но никто ничего не объяснял, не рассказывал о пункте назначения, - писала в книге "Я - снайпер. В боях за Севастополь и Одессу" Людмила Павличенко. - Говорили только, что едем на фронт. Молодежь в нашем вагоне горячилась: "Мы не успеем! Фашистов побьют без нас!"

На место назначения прибывают ночью. Размещаются в лесу, вдали слышны пулеметные очереди. Женщину хотят перевести в санитары, но она протестует. Выдают лопату и гранату, отправляют рыть окопы. В начале июля начинают отступать в Одессу.

- А чтобы вы провалились! Почему не защищаете нас, не отбиваетесь от врага? - жалуются крестьяне, у которых горят пшеничные поля и разбомблены дома.

Людмила Павличенко сидит в окопе с гранатой. Во второй половине июля осколок снаряда ранит солдата рядом и он отдает "трехлинейку". Позже дают снайперскую винтовку Мосина. Впервые использует ее в селе Беляевка - теперь Одесский район. Командир просит уничтожить двух офицеров в 400 м. Одного убивает с третьей попытки, второго - с четвертой.

- Люся, - говорит комбат, глядя в бинокль, - патроны все-таки нужно беречь. Семь штук в двух фашистов - это много.

На помощь румынам подходят немцы с мощной артиллерией, которая преобладает советскую. 19 августа снаряд взрывается в 2 м от снайпера, отбрасывает на дно траншеи и засыпает землей. Приходит в себя в госпитале в Одессе. Плохо слышит, болят суставы и позвоночник. Получает письма от родителей и сестры, которых из Киева эвакуировали на Урал.

"Успела насолить румынам и немцам, побывала на передовой, - отвечает. - Они, гады, присыпали меня землей. Если не убьют, буду в Берлине. Хочу отлупить немцев и вернуться в Киев. Расчет у меня простой - тысяча фашистов. Словом , не скучаю".

Когда убивает 100, вызывают в штаб дивизии и вручают именную винтовку. Возле села Татарка недалеко от Одессы получает осколочное ранение в голову. После операции отправляют в одесский порт. Оттуда теплоходом в Севастополь.

Дают звание старшего сержанта и задание сформировать подразделение снайперов. Ходят на передовую и уничтожают немецких офицеров. - Как-то захватывают штаб с документами и письмами.

- Впервые вижу женщину с трубкой, - младший лейтенант Алексей Киценко подходит к Людмиле Павличенко. Она отдыхает на поваленном дереве и курит подаренную местным егерем трубку. Курит с начала войны - "снимает нервное напряжение".

Военный - высокий, стройный, широкоплечий, с голубыми глазами и темно-русыми волосами. Он из Донецка. Назначили командиром роты, пришел знакомиться с личным составом. Понравился снайперу.

Павличенко выполняет сложнейшие задания. В декабре 1941 года через щели-окошка движущегося бронетранспортера расстреливает экипаж. Это замечают с командного пункта, и позицию снайпера накрывают артиллерийским огнем.

"Тяжелый снаряд разорвал воздух, поднял комья земли, ветви, обломки деревьев, опавшие листья. Словно горячая лапа огромного зверя толкнула меня в правое плечо. Острая боль пронзила правую лопатку. Наступила темнота, - писала в воспоминаниях. - Проснулась от холода. Крона акации, расщепленной снарядом, упала и прижала меня к земле. Не давала подняться".

Теряет кровь, кружится голова и начинаются видения.

- Люся, не умирай! Я прошу тебя! - приводит ее в чувство Алексей Киценко. Выносит на руках к позициям. Автомобилем командира полка везет в госпиталь, который развернули в штольнях.

- Из-за большой потери крови ее хотят отправить в тыл, но Киценко просит оставить. Утверждает, что кровь сдаст вместе с солдатами. Две недели Павличенко лежит в госпитале. Спаситель наведывается, приносит трофейный бельгийский шоколад.

После выписки Алексей Киценко везет Людмилу в свою землянку. В ней накрыт полотняной скатертью стол, гильза от снаряда с зелеными побегами можжевельника и веткой клена с желто-красными листьями. На тарелках тонко нарезанный черный хлеб и колбаса, открыта тушенка, вареный картофель в котелке, фляга с водкой.

- Сегодня - особый день, Люся, - торжественно говорит он, срывает с ветки листок и протягивает. - Предлагаю тебе руку и сердце.

Она соглашается и начинает жить с командиром, который на 11 лет старше нее. Признается, что с ним впервые чувствует взаимную любовь. Подают рапорт командованию на брак. Однополчане шутят о свадебных торжествах. Но не до них. Немцы рвутся в Севастополь, чтобы отмечать новый 1942-ой в городе.

Людмила возвращается с длительным засад и в любое время суток имеет на буржуйке бак с горячей водой, чашку со сладким чаем, свежую рубашку и нары, застеленные байковым одеялом. При необходимости ординарец командира получает на кухне и приносит обед или ужин.

Начало марта 1942-го теплое. Людмила с Алексеем выходят позавтракать на свежем воздухе. По ним начинают бить дальнобойные пушки. Осколки попадают в тело командира, который прикрывает Людмилу. Солдаты помогают отвезти лошадьми на телеге к хирургу.

"Что произошло дальше, не помню. Очнулась в какой-то комнате на узкой кровати, - вспоминала Людмила Павличенко. - Молодая медсестра дала мне стакан с жидкостью, которая имела сильный запах валерьянки. Попросила выпить до дна, и я выполнила ее просьбу . Находилась в туманном состоянии. На следующий день все кончилось, он умер у меня на руках".

Когда гроб опускают в могилу, солдаты стреляют залпами из винтовок и автоматов, офицеры - из пистолетов. Командир полка спрашивает Людмилу Павличенко, почему не салютует.

- Не артистка я, чтобы в воздух стрелять, - отвечает. - Мой салют будет по врагам. Обещаю уложить еще сотню.

309 врагов застрелила во время боевых действий Людмила Павличенко с июня 1941 года по июль 1942 года. Под Одессой - 187, остальных - в Крыму. Среди убитых - 36 снайперов. Для охоты на нее под Севастополем привлекали лучших стрелков Германии, но она их победила. Стала самой успешной женщиной-снайпером в истории.

Американец написал песню "Мисс Павличенко"

1916, 12 июля - в городе Белая Церковь - ныне райцентр Киевской области, в семье слесаря ​​Михаила Белова родилась дочь Людмила.

1930 - отец получает должность в аппарате ГПУ в Киеве и перевозит семью. Во время учебы в 10-м классе вечерней школы Людмила работает шлифовальщицей на заводе "Арсенал".

1932 - выходит замуж за Алексея Павличенко и рожает сына Ростислава (1932-2007). Разводится.

1937 - поступает на исторический факультет Киевского университета. Занимается стрельбой.

1941 - участвует в боях в Молдавии, в обороне Одессы и Севастополя. Выходит замуж за снайпера Алексея Киценко. Он погибает через два месяца.

1942, июнь - получает ранение. Лечится на Кавказе. Входит в советскую делегацию в США. Встречается с президентом США Франклином Рузвельтом. Американский певец Вуди Гатри пишет о ней песню "Мисс Павличенко".

1943 - за собранные людьми пожертвования в Канаде и Великобритании покупает рентгеновские аппараты для Красной армии. Работает инструктором вблизи Москвы. Получает звание Героя Советского Союза.

1945 - оканчивает Киевский университет и становится научным сотрудником штаба Военно-морского флота СССР в Москве.

1956 - работает в комитете ветеранов войны. Встречается с Элеонорой Рузвельт, с которой переписывается с 1943-го.

1974, 10 октября - умирает от инсульта в Москве, хоронят на Новодевичьем кладбище.