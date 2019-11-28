"Люблю женщин неграмотных, и когда они подмывают задок младенцев"

— Что, надоела телятина? Захотелось гусиного паштета? Ни гроша за душой, а требует паштета! - говорит художнику Пьеру Огюсту Ренуару во время обеда мадам Шарго - мать его гражданской жены Алин.

Художник полюбил женщину в кафе, куда оба пришли пообедать и заказали бри — "короля сыров". Она на 19 лет моложе, пышнотелая, но с легкой походкой.

— Хочется погладить ее по спинке и почесать за ушками! — говорит он друзьям и идет знакомиться.

Уговаривает позировать. Они становятся любовниками. Алин практически поселяется в мастерской. Но картины продаются плохо, и им всегда не хватает денег. Женщина предлагает переехать к ее родне в деревню, но Ренуар видит в этом попытку "захомутать" его. Паникует и сбегает в путешествия. Он и раньше избегал брака, хоть и обожал женщин. "Я еще не научился ходить, а уже любил женщин", — говорит о себе.

Алин случайно заводит разговор с актрисой Жанной Самари. Ее портреты рисовал Ренуар. Говорят о нем.

— Он не создан для брака, — замечает Жанна. — Сочетается браком со всеми женщинами, которых пишет, через прикосновение своей кисти.

Алин не надеется увидеть любимого. Но он возвращается и просит встретить на вокзале. Привозит "Белокурую купальницу" — портрет Алин. Предлагает жить в Париже и даже забрать мать к себе.

С тех пор живут втроем. Будущая теща любит подойти к картинам и разочарованно протянуть: "И этим вы зарабатываете на жизнь?"

Ренуар еле сводит концы с концами. Работы не продаются и заказов почти не имеет. Кроме кистей, красок и мольберта, нажил только три костюма и две пары ботинок. При рождении первенца Пьера нечем заплатить врачу. Расписывает цветами карниз над квартирой медика.

Огюст и Алин заключают брак через 10 лет после знакомства. У них рождаются трое сыновей. Теща отселяется. Дела художника налаживаются, парижане заваливают заказами. Он нанимает повариху, служанку и няню. Иногда просит их позировать.

В доме художника — "женское царство". Бывает, обзывает их дурами или индюшками. Но чаще делает комплименты и не может сдержаться, чтобы не щипнуть какую-то за ягодицу. Сыновей наставляет: "если надумаете жениться, помните, настоящая профессия жены - муж и дети. Держи ее в доме! Я люблю женщин неграмотных, и когда они подмывают попу младенцев. Женщина должна быть такой, как ваша мать: всегда рядом, и при этом не мешать".

Любит обнаженную натуру. Говорит, что готов стоять на коленях перед женщинами, потому что у них есть грудь. Как-то модель отказывается расстегнуть кофточку, он разозлился и закричал: "Это преступление!".

На полотне "Суд Париса" даже фигуру пастуха пишет с няни. "Мужчины очень напряжены и слишком много думают", — объясняет. В подтверждение этого, спрашивает девушку, которая ему позирует, о чем она думает. "Не пригорит на плите горошек", — отвечает та.

Алин постоянно возле мужа. Чистит палитру и моет кисти. В 1907-м покупают усадьбу в пригороде. Женщина разводит кур, занимается огородом и садом. И начинает болеть сахарным диабетом, но скрывает это. 27 июня 1915-го у нее начинается агония.

- Когда я встретил ее, мне было почти 40, - плачет у ее кровати художник. - Думал, что жизнь моя закончилась, а она только началась. Мы родили трех сыновей. Она никогда ничего мне не запрещала. Разве я думал, что переживу ее. Ей же лишь 56!

Целует жену и просит отвезти его в мастерскую.

— Работа помогает мне побеждать моральные страдания, — говорит.

Позже влюбляется в рыжеволосую 16-летнюю Деде. Ее ранее привела позировать Алин, которая не ревновала мужа к натурщицам. Считала, что художникам свойственно восхищаться своими моделями, и это лишь на пользу искусству.

"Деде обожала моего отца, который платил ей той же монетой, — вспоминал сын Жак. — Утром влетала в мастерскую, где он уже ждал ее. Готовясь к позированию, она громко пела какую-то уличную песенку. Это восхищало Ренуара, который считал, что дом без песен — могила. "Посмотри, какая грудь, — говорил он. - Мои модели - самые высокие творения Бога. Я продолжаю работать, пока мне не захочется ущипнуть холст".

78,1 миллиона долларов заплатили в 2002-м на аукционе " Сотби "за картину"Бал в Мулен де ля Галетт". Это самое дорогое полотно Ренуара. Написал примерно 6 тыс. полотен. Бывало, утром начинал портрет, а вечером брался за следующий. Его выставки проходили в Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

"Я отказываюсь от ходьбы"

1841, 25 февраля — Пьер Огюст Ренуар родился во французском Лиможе. Был шестым ребенком в семье портного. В 1844-м семья переезжает в Париж. Там идет петь в церковном хоре. Его хотят отдать и дальше учиться музыке, но в 13 лет замечают дар художника. Становится помощником мастера по росписи фарфоровых тарелок.

1862 — сдает экзамены в Школу изящных искусств, через два года его картину отбирают для Салона государственной художественной выставки. В 1874-ом устраивает с друзьями первую выставку импрессионистов. Позже сыну Жаку сказал: "Единственное, что мы извлекли из этой выставки, — этот ярлык "импрессионизм", который я терпеть не мог!"

1890 — женится на младшей на 19 лет Алин Шарго. Уже имеют 5-летнего сына Пьера. В 1894-ом у них рождается Жан, через пять лет — Клод.

1897 — падает с велосипеда и ломает правую руку. Учится рисовать левой. "По-моему, я очень вовремя сломал руку. Это помогает мне совершенствоваться", — говорит. Травма обостряет ревматизм, от которого художник страдает до конца жизни.

1912 — начинает передвигаться с помощью инвалидной коляски, но продолжает работать. Лучший ревматолог обещает поставить на ноги. Ренуар выполняет все предписания. Наконец врач говорит больному попробовать пройтись. Тот делает шаг, второй, обходит вокруг мольберта.

"Месье Готье, вы — светило, — садится и говорит облегченно. — Но я отказываюсь от ходьбы. Она требует такого напряжения, что на живопись уже сил не останется. Я продолжу писать картины".

1919, 3 декабря — умирает от воспаления легких. Успевает сказать: "Сегодня я узнал что-то новое".