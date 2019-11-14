"Песенка Остапа Вишни отпета. Литературное творчество этого фашиста и контрреволюционера было не более чем маской, "художественным" прикрытием. Прячась за ним, он протаскивал в течение нескольких лет в печатное слово свои националистические кулацкие идейки и взгляды. Я счастлив отметить, что мое сообщение становится эпитафией на свалке, где похоронено его "творчество", - статью "Что такое Остап Вишня" в 1930 году печатает харьковский журнал "Новая генерация". Она написана писателем Алексеем Полторацким по заказу НКВД СССР.

Юморист Павел Губенко, который подписывал свои произведения псевдонимом Остап Вишня, именно сейчас находится на вершине литературной славы, тиражи его произведений насчитывают до 2 млн экземпляров. Большим тиражом издают только поэзии Тараса Шевченко. Создает "усмишки" - жанр, который придумал сам. Читатели их ждут, как праздника. Чтобы ознакомиться с ними, одни учатся читать, другие осваивают украинский.

В конце 1933-го Остапа Вишню обвиняют в контрреволюционной деятельности и терроризме. Якобы входит в "Украинскую военную организацию" и намерен убить второго секретаря ЦК КПУ Павла Постышева.

- В каком помещении вы собирались уничтожить вождя народа? - задают вопрос на допросе.

- Больше люблю убивать вождей на свежем воздухе! - говорит Остап Вишня.

- Так и запишем: "Планировал бросить бомбу на трибуну".

Приговаривают к расстрелу. Несколько месяцев ждет, что его заберут из камеры и исполнят приговор. Но высшую меру наказания заменяют 10 годами лагерей. Других девять человек, которые проходят по делу, - расстреливают.

Остапа Вишню этапируют в село Чибью - ныне город Ухта Республики Коми. Там признается прежнему актеру театра "Березиль" Иосифу Гирняку: "Если даст Бог пережить каторгу, то пусть мне рука отсохнет, как еще раз возьмусь за перо. Силки расставлю и рыбу ловить буду".

В лагере работает на руднике, затем фельдшером. Через год поручают писать очерки о жизни рабочих для газеты "Северный горняк". "У нас есть немало достижений. За счет заключенных население Севера почти удвоилось", - шутит в публикации.

Как-то в бараке начинают вслух читать рассказ российского юмориста Михаила Зощенко.

- На украинском! Вишню давай! - перебивают.

Писатель обессиленный встает, а порой и полулежа - читает что-то свое. Делает это монотонно и избегает актерства. Но аудитория хохочет до слез. Взамен просит угостить его сигаретой любимого "Казбека".

В 1938-м за ним пришли. Сказали, что переводят в другое место.

"Все знали - это не что иное, как расстрел, - вспоминает внучка Марьяна Евтушенко. Тогда лагеря были переполнены, и их разгружали таким образом. - Дедушка начал раздавать пожитки товарищам - теплые стельки, одежду. Но ему повезло - заболел воспалением легких. Уже загрузили на какую-то баржу, но по состоянию здоровья высадили. Потом он узнал, что все с баржи были расстреляны".

Предполагают, что именно тогда сменилось руководство лагеря, и о распоряжении уничтожить писателя забыли или отменили. Другие рассказывают, что жизнь ему спас псевдоним. Начальник лагеря - украинец и бывший поклонник произведений юмориста - выставил себя формалистом: заключенного Вишни нет, а по расстрелу Губенко указаний не было.

На свободу Остап Вишня выходит больной, худой и почти без зубов. По указанию Иосифа Сталина выпускают раньше. Тот решает использовать юмориста в информационной кампании против УПА. Так появляется цикл публикаций "Самостоятельная дырка".

"Население называется - УкрОУНцы. Женского пола у них нет. Одни мужчины, - говорится в одной из них. - Размножаются с помощью гестаповских листовок и немецких марок. Своих детей не имеют, потому детей вообще не переносят и режут. Работают темными ночами, ибо дневной свет им слепит глаза. Царь - Гиммлер. Бог - Гитлер. Молятся за него и прикладываются к нему - сзади".

Писатель получает квартиру в Киеве. Много времени проводит на природе - охотясь и ловя рыбу. Больше всего пишет на эту тематику.

15 рублей платили Остапу Вишне за 20-строчный фельетон в "Селянской правде". Это цена трех пар хороших ботинок. Рядовой работник имел среднюю месячную зарплату 25 рублей, партийный чиновник - 150.

Имел внебрачного сына

1889, 13 ноября - Павел Губенко родился на хуторе Чечва - теперь село Грунь Ахтырского района Сумской области. Отец работал приказчиком у помещиков. Павел второй ребенок, после него было еще 15.

1907 - оканчивает Киевскую военно-фельдшерскую школу и идет служить в армию. Позже переводится в больницу Юго-Западной железной дороги. 26-летним поступает на историко-филологический факультета Киевского университета. С началом революции 1917-го оставляет учебу, возглавляет санитарно-медицинское управление Министерства путей УНР.

1919 - в Каменец-Подольском в газете "Народная воля" публикует свое первое произведение "Демократические реформы Деникина (Фельетон. Материалом для конституции быть не может)". Подписывает его "Павел Грунский". Через год чекисты арестовывают его как бывшего петлюровца.

1921 - дебютирует как Остап Вишня в газете "Вести ВУЦВК". Василий Эллан-Блакитный взял его туда из чекистского концлагеря под предлогом, что в "Вестях" не хватает профессиональных журналистов. Через шесть лет Остап Вишня возглавляет журнал "Красный Перец". Сходится с 22-летней актрисой Варварой Маслюченко, которая уже имеет дочь Марию от предыдущего брака. Ради нее юморист бросает жену Елену Смирнову с сыном Вячеславом.

1933 - арестовывают за "принадлежность к националистической организации" и подготовку терактов. Приговаривают к расстрелу, заменяют приговор десятью годами концлагеря в Коми АССР.

1943 - освобождают из лагеря. После войны узнает, что имеет внебрачного сына Юрия. Его родила девушка из Киева в 1917 году, с которой были кратковременные отношения. В 1955 году получает справку об "отсутствии состава преступления".

1956, 28 сентября - умирает в собственной киевской квартире от сердечного приступа. Незадолго до смерти записал в дневнике: "Всю жизнь юмористом! Господи! С ума сойти можно от грусти!" Когда везли на Байковое кладбище, из филармонии звучала народная песня "Казака несут и коня ведут". Ее пел Государственный народный хор. Перед гробом шел собака Думка, которого покойный брал на охоту. Пес перестал есть и вскоре сдох.