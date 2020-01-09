"Козу высадили на крышу и привязали к трубе"

— На Меланку на стол ставят много блюд. Чем больше, тем лучше. Такая есть примета — если на Щедрый вечер богатый стол, то не будет он пустой весь год. Сколько гостям, щедровальникам, маланкарям, посыпальникам дал, — вдвое больше тебе вернется, — говорит 66-летняя Ольга Гогулинская из села Ясенево Любашевского района Одесской области. — Обязательно должна быть колбаса, холодец и бигус — тушеная кислая капуста с мясом.

13 января православные и греко-католики чтят преподобную Меланию Римлянку, которая жила в IV–V в. Владела большим количеством земли, но отошла от дел и уединилась для молитв в пещере. На том месте возник монастырь. На следующий день вспоминают архиепископа Василия Великого (329-379). Он был аскетом и написал кодекс монашеской жизни. По юлианскому календарю в ночь на Василия наступает Новый год. В народе отмечают Щедрый вечер или Богатую кутью. Праздновать положено за щедро накрытым столом, одаривать гостей — чтобы "щедрилось велось" в течение года.

Считают, этой ночью можно услышать, о чем разговаривает между собой домашний скот и птица. Их угощали блюдами с праздничного стола, чтобы хорошо росли и плодились.

По народным поверьям, эту ночь празднуют души умерших, дикие животные и природные стихии. В начале ХХ в. во многих регионах Украины к столу приглашали ветер, бурю, волка, медведя, градовника и ведьмаков. Верили, что так их можно задобрить, обеспечить мир и равновесие мироздания. После ужина приговаривали: "Мы вас приглашали на Щедрый вечер, а если вы не пришли, то и целый год к нам не ходите".

На Щедрый вечер украинцы готовят кутью. В Ясеновом и соседних селах едят ту, что готовили на Рождество 7 января. Ее хранят на холоде. Многие "крутят" большие и маленькие калачи, баранки. Ими одаривают щедрующих, которые обходят дворы с поздравлениями. Также им дают ритуальное печенье в виде лошадок, всадников, кукол, "барышень". Угощают печеными "голубями".

— Щедровальники за старосту выбирали самого старшего и самого сильного из парней. Через плечо перевязывали веревкой. На нее цепляли бублики с калачами, которые давали им люди. В сумку бросали другие гостинцы — сало, колбасу и конфеты, — говорит 43-летняя Вера Мельниченко из села Гвоздавка Любашевского района.

В соседних с Любашевским Савранском, Кодымском и Балтском районах нанизывают калачи на большую палку. Ее носят парни, взявшись за два конца.

Вера Мельниченко рассказывает, что до 1990-х власть запрещала щедровать и меланковать. Поэтому традиции постепенно забывались.

— Нас этому учили дедушки и бабушки, потому что родители из-за запрета не знали. Наряжались в Меланку - переодетый в молодуху парень, ведьму, цыгана, козу, черта. Разрисовывались так, что нельзя было узнать, — говорит. - Это было интересное развлечение. Радовались и старшие люди, которые жили этим в детстве. У них аж слезы на глазах были. Они снова могли услышать щедровки. Как зайдут ребята и такими звонкими голосами: "Ставьте калачи из яровой пшеницы — год новый родился", то аж мурашки по телу.

В Гвоздавке группы с Меланкой ходят с обеда до глубокой ночи. Одаривают меланкарей преимущественно деньгами. Взрослые собирают их на ремонт пола в клубе и на церковные нужды. Группы подростков предпочитают современные маски вурдалаков и упырей. Их угощают сладостями и дают деньги.

В Ясеновом с Меланкой ходят деды - ребята в самодельных масках из пакли. В руках у них плети, которыми хлещут и запугивают всех. Водят "коня" — двое парней, один из них сгибается и держится руками за пояс другого. Сверху накидывают кожух. Зайдя в дом, "конь" бьет по полу ногами, как копытами, ржет и пытается что-нибудь задеть или перевернуть.

Меланкари предлагают хозяину напоить "животное", накормить и подковать: "Мы пришли, чтобы вы коня подковали, чтобы сала и колбасы дали". Хозяева молотками бьют по подошвам. Еще деды ловят девушек и пытаются "подковать", тянут за ноги. Те вырываются. Чтобы отцепились, нужно дать выкуп.

Новогодняя игра "В коня" известна во многих регионах Украины. 100 лет тому назад в среднем Поднепровье и на Подолье меланкари заводили в дом живого коня, что было хорошей приметой.

Считают, что озорство и выходки меланкарей в древности обозначали хаос. Возникает в промежуток, когда старый год еще не ушел, а новый не родился. Ватаги меланкарей могут снять ворота и калитки хозяевам, которые их отказываются принять.

— Шкоду делают, еще и сильно. У меня была машина "Запорожец". На Меланки нас дома не было. Вынесли ее на улицу и там оставили посередине. Золы насыпали, на порог затянули огромное бревно и поехали дальше, — рассказывает Ольга Гогулинская. — А одному деду козу высадили на крышу и к трубе привязали. Так ему было не до праздника.

Узнают, какая будет погода в следующем году

— Эти 12 дней показывают погоду на весь год. На Василия четырнадцатого января смотрят, как на улице — такой и будет этот месяц. Следующий день показывает погоду на февраль, третий — март, и так далее. И вот я каждый час встаю рано, смотрю и уже прикидываю себе, что лучше сажать, когда сеять, когда собирать, — рассказывает 86-летняя Тамара Бакач из села Ясенево Любашевского района Одесской области.

На Щедрый вечер 13 января обращали внимание, с какой стороны дует ветер. Если с востока — ждали хороший урожай озимых, с севера — ярых. Чтобы защитить огород от вредителей, а сад — от гусениц, Тамара Бакач советует обежать вокруг них босиком.

— На Василия пробуждаются деревья, говорила моя мать. Была у нас такая старенькая грушка, что не родила. Взяла мать топор, легонько постучала по дереву и говорит три раза: "Не будешь родить, буду тебя рубить", — говорит 57-летняя Галина Лебедева из села Петровка Любашевского района. — Та грушка наверно 40 лет не родила, а тогда начала. Так она ее "разбудила". И теперь столько плодов дает каждый год.