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среда, 28 августа 2019 07:31

Иоганн Гете дружил с мошенниками

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Иоганн Гете дружил с мошенниками
Йозеф Карл Штилер написал портрет писателя Иоганна Гете 1828-го. В то время он завершал работу над самым известным своим произведением трагедией "Фауст". Все его наследие издано в 143 томах - более 3 тыс. стихов, письма, литературная и эстетическая критика, трактаты по ботанике и анатомии, драмы и романы. Иоганна Гете считают основателем современной немецкой литературы Фото: qantara.de

"Ее фигура сзади была идеалом грациозности. Чепчик мыло сидел на маленькой головке. Все в ней казалось изысканным. Я нагло пялился. Знал, что она озабочена другим и не увидит меня", - пишет в автобиографическом очерке "Поэзия и правда" 1811-го немецкий писатель и ученый Иоганн Вольфганг фон Гете.

14-летним в родном Франкфурте знакомится с компанией ребят, которые хотят разыграть друга и просят Иоганна написать тому стихотворение якобы от девушки. Впоследствии приглашают выпить вина у одного из новых знакомых. Компания быстро надоедает Гете. Он собирается идти домой, но из соседней комнаты выходит девушка.

- Гретхен, у нас закончилось вино. Принеси еще, - просят ребята.

Та берет две пустые бутылки и выходит на улицу. Иоганн бросается, чтобы провести девушку до трактира. Ребята смеются, потому что заведение расположено в соседнем доме.

"С того вечера ее образ повсюду преследовал меня. Я высматривал ее даже в церкви, - писал позже. - Хотел познакомиться поближе. Но вынужден был писать для ребят письма. Они сделали меня своим секретарем".

Ребята просят дописать чужое письмо. Говорят, что это поможет заработать.

- Из-за этого у тебя могут быть неприятности. Лучше откажись, - шепчет Гретхен Иоганну.

Парень соглашается и решает подарить стихотворение ей. Гретхен принимает его. На радостях хочет обнять ее, но девушка не дается.

Иоганн продолжает проводить время с той же компанией ради нее. Ребята планируют создать агентство и писать речи для свадеб и похорон. Гете отводят в ней ведущую роль.

Он все время думает только о прогулках с Гретхен. Как-то она заводит к своему знакомому. Затем убеждает в его порядочности и просит порекомендовать деду Иоганна, который работает в городском совете. Парень соглашается и идет к нему.

- Если ты знаешь его как действительно хорошего человека, то я могу его пристроить, - говорит дед. За несколько дней находит мужу работу.

Внук доволен и уверен, что этим завоюет сердце девушки, которую любит.

Через несколько недель в городе проводят выборы нового правителя Германии. Улицы украшают фонарями. Людей бесплатно угощают хлебом, мясом и вином. Иоганн и Гретхен гуляют допоздна. Когда провожает ее до дома, девушка впервые целует его.

- Вставай! Ты втянул нас в неприятности! Для чего тебе было связываться с какими-то подонками, не было чем заняться, - утром в комнату Иоганна врывается мать.

За ней знакомый отца - юрист из магистрата.

- Мне жаль. Не укладывается в голове. Ты же образованный парень. Как тебя могли обмануть мошенники? - жалуется гость.

- Я не совершал никакого преступления. Какие мошенники? - удивляется Иоганн.

Тогда чиновник спрашивает, советовал ли парень своему деду взять на работу знакомого. Он связан с преступной группой, которая подделывала завещания, векселя и долговые расписки. Мошенники представляются доверенными лицами владельцев ценных бумаг и выманивают деньги. Гость показывает карту, на которой обозначены дома. В одном из них живет Гретхен.

Тогда Иоганну становится все понятно. Его охватывает ужас от мысли, что любимую девушку арестуют, будут допрашивать и накажут. Он рассказывает об истории со стихами. Его выслушивают и запирают в комнате.

Через несколько часов в доме слышен голос отца: "Хорошо, что все уладили и теперь он не имеет никакого отношения к этому делу". К сыну не заходит. В течение нескольких дней парня держат в комнате, наведываются только мать и младшая сестра. Потом говорят, что отец прощает и позволяет выйти. Хочет, чтобы сын посмотрел на последний день торжеств, предлагает вместе прогуляться.

- Не хочу ничего знать ни об империи, ни обо всем мире. Мне ничего не надо, пока не расскажете, чем все закончилось для Гретхен, - отвечает Иоганн.

Рассказывают, что ее судили и выслали из города. Рассказывают сказанное ею о парне во время заседания: "Я не могу отрицать, что видела его часто и получала удовольствие от общения. Но всегда относилась к нему, как к ребенку".

"Я не мог смириться с мыслью, что девушка, старше на каких-то два года, считала меня ребенком. Я казался себе ловким взрослым человеком. Поэтому принял решение забыть Гретхен", - вспоминал Гете.

Но образ Гретхен не покидает его до конца жизни. Описывает ее в Маргарите в трагедии "Фауст".

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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Дата
28
августа

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