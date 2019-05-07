День Победы отмечаем по европейской традиции

8 мая в Украине в четвертый раз отмечают День памяти и примирения. 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вспоминают жертв 1939-1945 годов. Это был самый кровавый вооруженный конфликт в мировой истории. Погибли от 50 до 85 млн человек, в том числе 8-10 млн украинцев.

Для Украины война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Авиация бомбила Львов и другие западные города, входившие в ее состав.

Завершение войны долгое время отмечали 9 мая. В последние годы популярной становится европейская традиция - чествовать жертв войны на день раньше.

- После войны в СССР было два дня победы. Кроме 9 мая, выходным было также 3 сентября - День победы над Японией. Но уже в мае 1947-го сентябрьский день победы объявили рабочим. В конце того же года отменили выходной и 9 мая. Два выходных считали роскошью, - рассказывает 43-летний Дмитрий Шурхало, автор книги "Мифы Второй мировой войны". - Тогда президиум Верховного Совета СССР в документах вспоминал о "празднике победы над Германией" как о рядовом событии - с маленькой буквы. Никакой "Великой Победы" не было.

В начале 1948 года отменили денежные выплаты и большинство льгот за боевые награды. "Учитывая многочисленные предложения награжденных", - объясняли в Москве. Вероятно, из-за сокращения армии льготников пытались уменьшить нагрузку на бюджет.

Отмена льгот и свинское объяснение властей вызвали недовольство фронтовиков. Но тогда не принято было возмущаться и это могло привести к уголовной ответственности. Ветераны в знак молчаливого протеста массово отказывались надевать боевые награды - мол, они ничего не стоят.

Салюты, концерты 9 мая устраивали, но без военных парадов. Ветераны отмечали победу по собственной инициативе. Государство им не мешало и не помогало.

Когда День Победы стал таким, каким его помнит большинство?

- В 1965-м, после прихода к власти Леонида Брежнева. Начали создавать мемориалы. Появился указ об объявлении 9 мая выходным, а также традиция проводить военный парад. Партия была не готова построить обещанный коммунизм, так хвасталась победой в войне. Акцент делали на том, что "народы Советского Союза вместе победили в Великой Отечественной". Киев назвали городом-героем в 1961 году, а Москву - через четыре года. Это уже потом прибалтам и украинцам прицепили клеймо фашистских пособников.

Из второстепенного советского праздника День Победы превратился в главный российский. В Москве он перерос в "победобесие". Там культ 9 мая связан с восхвалением Сталина. Для Украины он оказался неприемлем.

Но жителей СССР убедили в важности этого дня?

- Идеологи додумали советский патриотизм. Придумали недостаток оружия у красноармейцев, особенно танков. В немецком кино и фотохронике 1941 года видны горы брошенного оружия и техники. Этого нет в советской версии истории. Она должна была показать миролюбие СССР. На самом деле Советский Союз упорно готовился к войне.

В СССР наркомат (министерство. - ГПУ) оборонной промышленности создали в декабре 1936-го. За семь месяцев до начала Второй мировой это ведомство разделили на четыре: вооружений, боеприпасов, авиационной промышленности и судостроения. В сентябре 1941 года создали наркоматы танковой промышленности и минометного вооружения. Рейхсминистерство вооружений в Германии возникло только на седьмом месяце войны. На самом деле СССР 1941-1942 годов потерпел поражение, потому что много красноармейцев не хотели воевать, армия была организована неэффективно.

Какие мифы о войне держатся до сих пор?

- Один из самых живучих мифов - будто немцы массово вывозили украинский чернозем. В центрально-восточных областях он довольно распространен. Нельзя сказать, что немцам было безразлично. Но они имели проблемы с транспортом, чтобы эшелонами возить землю. В конце концов, здесь было сырье, интересовавшее их гораздо больше, в частности марганец.

Есть распространенный с советских времен стереотип, будто Эриха Коха назначили рейхскомиссаром Украины за его жестокость. На самом деле решающее значение имело то, что Кох был крепким хозяйственником. Он поднял аграрную отрасль в Восточной Пруссии. В Украине должен был обеспечить эффективное эксплуатирование сельского хозяйства.

Ранее говорили о борьбе на стороне СССР против Германии. Однако украинцы воевали и против Сталина.

- Большинство украинцев боролись на советской стороне. Немцы, завоевав Украину, пренебрегли возможностью завоевать симпатии населения. Об этом в своих мемуарах отмечали генерал-танкист Хайнц Гудериан или рейхсминистр вооружений Альберт Шпеер.

Сталин за приверженность украинцев соревновался последовательно. Удачнее Гитлера разыгрывал украинскую карту. В СССР украинцы имели правительство. Нацисты же ввели оккупационную администрацию и расчленили территорию. Когда в сентябре 1939-го Сталин вел переговоры с Риббентропом о новой границе, рейхсминистр иностранных дел потребовал Дрогобычский нефтяной район. Сталин категорически отказал, мол, украинцы - страшные националисты и они ему никогда не простят такой уступки.

Был ли у нас шанс во время войны получить государственность? На это рассчитывали члены ОУН, провозгласив в 1941-м восстановление Акта независимости.

- Это неоднозначный и недостаточно исследованный вопрос. Весной 1941 года в немецком руководстве не было единого видения относительно оккупационной политики на Востоке. Гитлеру предлагали различные модели, среди них была и такая, которая предусматривала создание независимых государств. Конечно, эта независимость должна была быть условной. Но победила колонизационная политика оккупации.

Что должны помнить, говоря о тех временах?

- Прежде всего о наших огромных потерях. В 1939-1945 годах погибли, по меньшей мере, 8 миллионов украинцев. Страна была едва ли не главным театром военных действий. УССР стала одной из основательниц ООН - это признание роли украинцев в войне. Тогда же сформировалась западная граница современной Украины.

В общем, каждый может сделать акцент на том, что ему нравится. Кто любит Романа Шухевича (1907-1950, главнокомандующий Украинской повстанческой армии. - ГПУ) - пусть говорит о нем, кто любит Сидора Ковпака (партизанский генерал, один из организаторов народного сопротивления. - ГПУ) - тоже имеет право. Но это не та тема, которую стоит педалировать на государственном уровне. Лучше отмечать эти дни в европейском контексте - "Никогда снова".

Под Киевом возник крупнейший в истории "котел"

1939, 23 августа - СССР и Германия заключают договор о ненападении - пакт Молотова-Риббентропа. Тайные протоколы распределяли Центрально-Восточную Европу между Гитлером и Сталиным.

1939, 1 сентября - Германия напала на Польшу - начало Второй мировой войны. В рядах Войска Польского воюют 110-120 тыс. украинцев. Через две недели советские войска начинают оккупацию Польши в оговоренных с немцами пределах. Проводят совместный парад в Бресте - теперь Беларусь.

1939, 30 ноября - началась советско-финская война. Из украинцев укомплектовали две стрелковые дивизии. Одна из них попала в окружение и погибла. Украинские добровольцы воевали и на стороне Финляндии. Война продолжается до марта 1940-го. В ней погибают 40 тыс. украинцев.

1940, 2 августа - в состав УССР включены заселенные украинцами и молдаванами Северная Буковина и часть Бессарабии - нынешняя южная Одесчина. Перед тем СССР выдвинул ультиматум Румынии, чтобы вернула эти земли.

1940, 18 декабря - Гитлер подписывает директиву №21 о войне против СССР, план "Барбаросса". Предусматривал разгром Красной армии в течение летней нескольконедельной кампании и выход к осени на линию Архангельск - Астрахань.

1941, 22 июня - нападение Германии на Советский Союз. 23-29 июня проходит крупнейшее во время Второй мировой войны танковое сражение в треугольнике Луцк - Дубно - Броды. Приняли участие 4 тыс. танков. Советские войска проиграли и отступили.

1941, 30 июня - ОУН провозглашает во Львове Акт восстановления Украинского государства, создает правительство во главе с Ярославом Стецько. 9 июля нацистская власть разгоняет это правительство и арестовывает Стецько.

1941, 23 августа - 26 сентября - окружение и уничтожение советских войск в "котле" под Киевом. В него попали более 660 тыс. солдат. Этот "котел" был и остается крупнейшим в истории.

1942, 13 февраля - начало вывоза украинцев на принудительные работы в Германию. За годы войны в немецкой промышленности и сельском хозяйстве привлекли почти 2,2 млн украинских остарбайтеров.

1943, 7 февраля - нападение первой сотни Украинской повстанческой армии на немецкую комендатуру в городе Владимирец Ровенской области. Первая боевая операция УПА.

1943, 26 августа - начало битвы за Днепр, массированное применение советским командованием "черносвиточников", или "чернопиджачников", - поспешно мобилизованного, необученного и невооруженного местного населения. Точное количество погибших до сих пор неизвестно.

1944, 28 ноября - освобождение сел Ботфалва и Тарнивцы на Закарпатье - завершение изгнания нацистов с территории Украины.

1945, 4-11 февраля - проводят Ялтинскую конференцию союзников при участии президента США Франклина Рузвельта, лидера СССР Иосифа Сталина и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Обсудили принципы послевоенного устройства мира, согласовали советско-польскую границу на "линии Керзона" - признали Западную Украину частью УССР.

1945, 8 мая - капитуляция нацистской Германии, завершение войны в Европе.

1945, 2 сентября - капитуляция Японии, окончание Второй мировой войны. От СССР Акт капитуляции подписывал генерал Кузьма Деревянко из Умани.