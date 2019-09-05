"Большинство родов края обеднели. Для восстановления их, обнищавших, единственный выход — воспитание"

"Чиновник этот в кругу воспитанников - важный и строгий отец. Удовлетворенность работой всегда отражается на его лице. Он строг в управлении питомцами, но и заботится об обеспечении их благополучия", — вспоминал о писателе и надзирателе Полтавского дома бедных дворян Иване Котляревском декабрист Михаил Новиков.

Ветеран русско-турецкой войны Иван Котляревский в 1808-ом едет в Петербург, чтобы найти работу. Убежден, что дворянский титул и военные награды обеспечат хорошую должность в столице. Но ему везде отказывают. В столице все решают связи и покровители. На капитана смотрят как на бомжа и неудачника.

Через несколько месяцев возвращается в родную Полтаву. Идет к покровителю дворян Семену Кочубею и просит помощи найти службу. Тот обещает что-то найти. Берут надзирателем в Полтавский дом детей бедных дворян при городской гимназии. В нем живут дети из других городков, которые приехали учиться в гимназию или училище.

Первоначальный проект заведения создал поэт Василий Капнист в начале XIX века. "Большинство родов края обеднели, — писал он. — Для восстановления их, обнищавших, единственный выход — воспитание".

Рассчитывал дом на 200 учеников. 50 самых бедных могли получать еду и одежду бесплатно. Финансировать детский дом должны были помещики Полтавской губернии — по 50 коп. за каждого крестьянина, которым владеют. Но господа выступили против этого. Тогда князь Алексей Куракин поправил проект — часть денег давали дворяне, остальные — из городского бюджета. Все родители должны были платить 100 руб. в год. В дом принимали 50 учеников в возрасте 8-12 лет. Они жили в нем и посещали занятия в училище или гимназии. Изучали арифметику, литературу, географию, артиллерию, музыку и танцы.

Положение учреждения было жалкое, деньги часто разворовывали. Учителя гимназии жаловались, что обитатели детского дома не посещают уроки, потому что не имеют обуви.

Иван Котляревский сразу берется за дисциплину детей. Заставляет помещиков вовремя сдавать средства на содержание детского дома, использует их экономно. Полностью обеспечивает детей бельем, мундирами и едой. Строит лазарет и баню.

Создает копилку помощи выпускникам. За год она наполняется до 5 тыс. руб. Раздает их как выходное пособие тем, кто закончил учиться и искал работу.

Организовывает походы на природу, массовые празднования, водит воспитанников щедровать и колядовать, ставит спектакли и играет в них. Иван Котляревский отменяет физические наказания. Пытается убеждать учащихся соблюдать порядок и творить добрые поступки. Ходит в училище и гимназию, чтобы проверить преподавание - не бездельничают ли ученики и все ли успевают.

"Василия фон Шлихтина, по его возрасту, полезнее было бы отправить на службу, чем оставлять осваивать науки. Он здесь только тратит время, но и с науками не справляется, да и они с ним", — пишет Котляревский в письме генерал-майору Андрею Трощинскому.

В 1817-ом Полтаву посещает российский император Александр I. За старания, тяжкий труд и хорошее ведение дел награждает Ивана Котляревского новым военным званием, пенсией в 500 руб. и бриллиантовым перстнем из собственного кабинета.

"Император, обращаясь лично к Котляревскому, хотел дать ему чин коллежского асессора. Но тот смело ответил государю, что он лучше выйдет в отставку, чем расстанется с военным образом, — вспоминает педагог Степан Стеблин-Каминский. — Тогда государь милостиво улыбнулся и велел перевести его, вопреки существующему положению, в майоры".

В доме для бедных дворян Иван Котляревский работает почти до конца жизни. Дворяне увидели положительные изменения в учреждении и выбрали его попечителем всех приютов и больниц Полтавы.

6 частей имеет поэма Ивана Котляревского "Энеида". В ее основе — сюжет римского поэта Вергилия о Троянской войне и мифическом герое Энее. Произведение Котляревского рассказывает о приключениях атамана, который вместе со своим казацким войском потерял государство, но создает другое. Написано на разговорным украинском языке. Впервые три части поэмы издал в Санкт-Петербурге в 1798-ом конотопский помещик Максим Парпура. Сделал это без разрешения автора и с большим количеством ошибок. Первое полное издание, подготовленное Иваном Котляревским, вышло в Харькове в 1842 году, после смерти автора.

Был членом масонской ложи

1769, 9 сентября — в семье служащего в Полтаве родился Иван Котляревский. Семья имела усадьбу и восемь крепостных.

1780 — после приходской школы поступает в Полтавскую семинарию. Увлекается поэзией, поэтому друзья зовут его "рифмачем". Подрабатывает бродячим учителем по селам.

1789 - устраивается писарем Новороссийской губернской канцелярии и протоколистом Полтавской дворянской опеки. Учительствует у господ. Записывает легенды и песни, начинает писать "Энеиду".

1796 — записывается кадетом в Северский карабинерный полк. Участвует в русско-турецкой войне 1806-1812 годов в чине штабс-капитана. За особые военные заслуги награжден орденом святой Анны.

1810 — становится надзирателем Дома воспитания детей бедных дворян. За два года формирует в Полтаве казачий полк для участия в войне против Наполеона.

1816 — назначен директором полтавского театра. Для него пишет пьесы "Наталка Полтавка" и "Москаль-чарівник", которые имеют бешеный успех у публики. Влюбляется в актрису Татьяну Пряженкивскую, но она не отвечает взаимностью. Становится членом полтавской масонской ложи "Любовь к истине".

1827 — выбирают попечителем "богоугодных заведений" Полтавы. За восемь лет оставляет работу из-за подагры. Освободил всех крепостных.

1838, 10 ноября - умер. Хоронят на городском кладбище над Кобелякским путем в Полтаве — теперь территория Свято-Пантелеймоновской церкви.