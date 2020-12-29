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Зимняя ягода выводит мокроту

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Зимняя ягода выводит мокроту
Калиновый чай уменьшает давление и температуру. Фото: life.liga.net

Калина нормализует давление и работу печени благодаря содержанию витаминов A, E, P и С. Последний больше, чем в лимоне.

Также чай из этой ягоды уменьшает температуру при простуде и выводит мокроту при кашле. Это мочегонное и успокаивающее средство.

Об этом рассказывает столичный фитотерапевт Виктор Деркач.

"Калину для чая лучше всего заморозить. Главное - не перетирать с сахаром. Так уменьшается количество полезных веществ", - объясняет специалист.

Советует измельчить 2 ст. л. калины и залить 0,5 л кипятка. Настоять 5 мин. и добавить 2 ст. л. меда. Пьет в течение дня.

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Эти ягоды противопоказаны при беременности. Они стимулируют сокращение матки, что может привести к выкидышу.

Нельзя употреблять калину кормящим грудью, из-за опасности аллергии у детей.

Во многих странах устраивают ярмарки-продажи, презентации новых сортов чая и дегустации. Наибольшие празднования проходят в Индии, Непале, Вьетнаме, Индонезии, Бангладеш, Кении, Малави, Малайзии, Уганде, Танзании.

Самым дорогим сортом чая в мире считается китайский Да Хун Пао, который относится к виду улун. Ежегодно производят полкило этого необычного сорта. Собирают с 6 кустов, которым около 350 лет. 1 кг этого чая может стоить от $ 680 тыс. До $ 1 млн.

Автор: Екатерина Романчук
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