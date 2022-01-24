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вторник, 25 января 2022 00:11

Заболеваемость Covid-19 увеличится в два раза по сравнению с предыдущей волной - Минздрав

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Заболеваемость Covid-19 увеличится в два раза по сравнению с предыдущей волной - Минздрав
Минздрав прогнозирует двукратное увеличение больных Covid-19. Фото: Reuters

Заболеваемость Covid-19 во время нынешней волны будет вдвое большей против волны, которая длилась в октябре-ноябре 2021 года.

Тем не менее, количество госпитализаций и смертей уменьшится, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга по результатам СНБО, сообщает Gazeta.ua.

"Это благодаря тому, что значительно возросло количество иммунизированных людей в Украине, благодаря вакцинации и благодаря тому, что все же штамм "Омикрон", если сравнить с его течением сегодня в европейских странах, менее агрессивен", — сказал Ляшко.

Благодаря вакцинации, по меньшей мере, 18 тысяч украинцев не умерли от болезни.

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Согласно последней статистике заболеваемости Covid-19 в Украине, количество инфицированных коронавирусом против предыдущей недели возросло примерно вдвое, тогда как количество госпитализаций возросло всего на 5%.

"Если у нас будет расти количество вакцинированных и будет увеличиваться количество тех, кто сделал бустерную вакцинацию и тех, кто сделал основной курс прививок, то эту волну, несмотря на количество случаев, которое прогнозируется в Украине, мы пройдем более спокойно, чем предыдущие волны" , – добавил министр.

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявили 12 915 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1826, медработников – 224. Умерло 67 больных. Выздоровели 2430 человек.

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