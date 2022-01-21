В Украине обновили карантинные зоны – где самая критическая ситуация

Восемь областей в оранжевой зоне карантина. Остальные в желтой. Фото: pixabay.com

К утру 21 января в оранжевой зоне карантина находятся уже восемь областей.

К Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской, Черновицкой, Львовской, Житомирской и Тернопольской добавилась Черниговская область, свидетельствуют данные Минздрава.

Критической остается ситуация в Ивано-Франковской области. Там снова три Covid-показателя выходят за пределы нормы: количество новых случаев, уровень и динамика госпитализаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как записаться на Covid-вакцинацию: пошаговая инструкция

В остальных оранжевых областях, кроме Львовской, критический показатель выявления новых Covid-случаев. Во Львовской области фиксируют негативную динамику уровня госпитализаций. Остальные регионы пока желтые.

Количество заболеваний в оранжевых областях в сутки:

- Ивано-Франковская – 2427;

- Львовская – 1989;

- Сумская – 1158;

- Тернопольская –1053;

- Черновицкая – 756;

- Ровенская – 702;

- Житомирская – 589;

- Черниговская – 510.

За прошедшие сутки, 20 января, в Украине зафиксировали 20 156 новых случаев Covid-19. Это самый большой показатель за зиму. Госпитализировали 2226 человек, умерли – 150 человек, выздоровели – 4486 больных. Оранжевый уровень эпидемической угрозы не содержит дополнительных ограничений. Он является сигналом, что регион приближается к красной зоне. Местные власти оранжевых регионов могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.