Первую область отправили на локдаун: список "красных" ограничений

С сегодняшнего дня, 24 января, в Ивано-Франковской области начал действовать красный уровень эпидемической опасности.

Это первый регион в Украине, где был введен локдаун из-за критической динамики распространения коронавируса.

Таким образом, в учреждения на Прикарпатье обязаны пускать при наличии сертификата о вакцинации или свежего теста на Covid-19.

На фото список ограничений, которые вводятся в красных регионах:

Автор: Минздрав Украины Перечень ограничений

На дистанцию в области отправили старших школьников по меньшей мере до 7 февраля. Младшие классы и садики пока работают в обычном режиме.

Следующими кандидатами на переход в красную зону в Минздраве назвали Ровенскую и Львовскую области, а также Буковину.

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22 января в Украине зарегистрировали 15 444 новых случаев Сovid-19. Заболели 2 298 детей и 264 медработника. Госпитализировали 2 774 человека, выздоровели – 2 030. Летальных случаев – 86. В Украине началась очередная вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом свидетельствует количество выявленных случаев за 19 января - более 18 тыс., заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.