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воскресенье, 23 января 2022 09:53

В Украине зафиксировали более 15 тыс. новых заражений Сovid-19

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В Украине зафиксировали более 15 тыс. новых заражений Сovid-19
Вчера обнаружили 15 444 новых случаев коронавирусной болезни. Фото: coronavirus.rbc

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зарегистрировали 15 444 новых случаев Сovid-19.

Заболели 2 298 детей и 264 медработника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 2 774 человека, выздоровели – 2 030. Летальных случаев – 86.

Больше всего больных обнаружили во Львовской (2170), Ивано-Франковской (1704) и Сумской (1469) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 857 455 человек, выздоровели – 3 582 908 человек; летальных исходов – 99 215; провели ПЦР-тестирование – 17 497 199.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 559;
Винницкая область – 486;
Волынская область – 226;
Днепропетровская область – 411;
Донецкая область – 353;
Житомирская область – 844;
Закарпатская область – 370;
Запорожская область – 61;
Ивано-Франковская область – 1704;
Киевская область – 376;
Кировоградская область – 118;
Луганская область – 35;
Львовская область – 2170;
Николаевская область – 223;
Одесская область – 808;
Полтавская область – 121;
Ровенская область – 476;
Сумская область – 1469;
Тернопольская область – 903;
Харьковская область – 1193;
Херсонская область – 211;
Хмельницкая область – 958;
Черкасская область – 174;
Черновицкая область – 851;
Черниговская область – 344.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В целом первую дозу вакцины от коронавируса получили 15 155 836 человек (+14 639 за последние сутки), вторую дозу - 14 454 345 (+13 656), бустерную дозу - 203 445 (+10 234), дополнительную дозу – 13 021 (+332).

21 января в Украине зафиксировали 22 473 случая коронавируса. Умерли 136 больных, выздоровели 4 610 человек.

20 января в Украине диагностировали 20 156 случаев коронавирусной болезни, 2 226 человек госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него, 150 больных умерли.

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