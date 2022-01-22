Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис

Арнис Лицитис скончался в Риге. Фото: 24smi.org

Известный советский, латвийский актер театра и кино Арнис Лицитис скончался на 77-м году жизни в Риге.

Об этом написал в Facebook его друг Зигизмундс Залманис.

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"От нас ушел великий актер, хороший и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Арни, тебе в небе лучше, чем здесь... Всего лучшего", - написал Залманис.

Лицитис 8 января отметил свой день рождения.

Он родился и вырос в Риге. В кино дебютировал в 1965 году в картине "Двадцать лет спустя" режиссера Аиды Манасаровой. На счету Лицитиса более 200 телевизионных работ, в том числе в фильмах "Долгая дорога в дюнах", "Мираж", "Фаворит", "Богач, бедняк", "Приказано взять живым" и многих других.

Последние 25 лет актер работал на сцене Рижского русского драматического театра.

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