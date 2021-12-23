Георгий Королев был родом из Одессы. Внезапно умер в Польше, где жил последние 18 лет. Фото: instagram.com/zorakorolyov

В Польше внезапно умер украинский танцор и актер 34-летний Георгий Королев.

Официальную причину смерти пока не сообщают. Однако есть информация, что танцор скончался из-за внезапных проблем с сердцем, пишет издание SUPERexpress.

Королев был известным артистом. Он снимался в фильмах и участвовал в польских "Танцах со звездами". Пробовал свои силы в песенном шоу "Как они поют".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец

22 декабря смерть Королева подтвердила его избранница Эвелина Батор. Она сказала, что танцор умер 21 декабря.

В день трагедии Королев внезапно упал, собираясь на тренировку. Украинца пытались реанимировать медики, но тщетно.

Георгий Королев родился в семье бортпроводницы и профессионального футболиста. Артист приехал в Польшу из Одессы 18 лет тому назад.

В Египте умерла участница шоу "Мастер Шеф. Профессионалы-3" 30-летняя Стелла Клименко. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. У Клименко был свой бизнес – готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. Готовилась открыть собственное заведение во Львове и была бренд-шефом в ресторане за границей. Стелла работала под руководством Николая Люлько в столичном заведении "Аляска".